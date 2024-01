Co na to Camilla?!

Czy Władimir Putin naprawdę nie żyje? 27 października autor telegramowego kanału Generał SWR, prawdopodobnie były generał Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji, oznajmił, że dzień wcześniej Putin zmarł w swojej rezydencji we Wałdaju. "Wczoraj po południu stan zdrowia prezydenta Rosji Władimira Putina zaczął się gwałtownie pogarszać. Około godziny 20 czasu moskiewskiego dyżurujący lekarze wezwali dodatkowy zespół, który po przybyciu na miejsce w ciągu piętnastu minut rozpoczął reanimację prezydenta, wówczas stan Putina był krytyczny. O godzinie 20.42 czasu moskiewskiego lekarze przerwali reanimację i stwierdzili zgon prezydenta". Od tej wiadomości minęły ponad dwa miesiące, a wieści zdają się potwierdzać kolejne źródła.

Wielka wpadka Rosjan. Źle zaczęli rok

1 stycznia na platformie X (dawniej Twitter) Anton Heraszczenko, doradca szefa ukraińskiego MSW, pokazał dwa zdjęcia Putina, w tym jedno z jego noworocznego orędzia. Porównując je zaczął się zastanawiać, co się stało z twarzą prezydenta i czy to na pewno nadal on. Od tygodni mówi się, że rzekomo zmarłego Putina zastępuje jego sobowtór. Jak długo to potrwa jednak nie wiadomo, bo dubler ma ogromne problemy ze zdrowiem, między innymi z nerkami, a dodatkowo przestaje być podobny do swojego pierwowzoru. 3 stycznia na kanale Generał SWR pojawił się nowy wpis na temat sobowtóra. Podobno ma przejść pilną operację.

Sobowtór Putina musi mieć operację

"Pojawienie się »prezydenta« 1 stycznia wywarło ostre negatywne wrażenie na widzach, a w przededniu wyborów prezydenckich po raz kolejny pokazało taką fizjonomię przywódcy, która bardzo różni się od prawdziwego Putina. Należy zauważyć, że sami przedstawiciele obecnego rosyjskiego kierownictwa są zaskoczeni, jak ślepi okazali się Rosjanie i nie zauważają, że zamiast Putina wciskano im wręcz kit" - czytamy. "Lekarze zajmujący się doprowadzeniem sobowtóra prezydenta do stanu tożsamości z wizerunkiem Władimira Putina przygotowują sobowtóra do operacji, która powinna rozwiązać problemy z kośćmi policzkowymi, obwisłym podbródkiem, zmarszczkami i powiekami. Aby to zrobić, lekarze muszą wykluczyć kopię zapasową z harmonogramu pracy na co najmniej dwa dni".

