Obciął matce głowę i krzyczał, że Jezus go kocha! "Zaczął śpiewać"

Zaginął 6 lat temu w Hiszpanii, znaleziono go we Francji. Brytyjski nastolatek wrócił do domu. Został porwany przez sektę?

46-latek zabił matkę i położył się nagi na jej bezgłowym ciele. Gdy przyjechała policja, śpiewał piosenki o Jezusie

Takiej makabry nie pamiętają najstarsi funkcjonariusze w New Jersey! Horror rozegrał się kilka dni temu w Ocean City. Na policję zadzwonił jakiś mężczyzna i powiedział operatorowi, że „właśnie zabił swoją matkę”. Funkcjonariusze natychmiast udali się pod wskazany adres. Tam zastali potworny widok. Kompletnie nagi 46-latek leżał na zwłokach zamordowanej przez siebie Alexandrii M. Surgent . Ciało 77-latki było pozbawione głowy, leżała ona parę metrów dalej. Mężczyzna był pokryty krwią ofiary. Jak donosi „The Press of Atlantic City”, mężczyzna powiedział policjantom, że jest chory psychicznie. Zaczął też... śpiewać, że Jezus go kocha. Udawał niepoczytalnego, a może naprawdę zrobił to wszystko nie wiedząc, co czyni?

Zarzut morderstwa pierwszego stopnia dla 46-latka. Z psychiatryka trafił do więzienia

Sprawca potwornego mordu przepraszał i przysięgał, że żałuje swojego potwornego czynu. Jeffrey Surgent został jednak oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, a dodatkowo o nielegalne posiadanie broni, której użył do zastrzelenia matki. Usłyszał także zarzut odmowy poddania się pobraniu odcisków palców. Sprawdzenie danych mężczyzny potwierdziło, że w przeszłości miał problemy psychiczne. Został zabrany do szpitala, ale stamtąd po paru dniach przeniesiono go do więzienia hrabstwa Cape May. Sprawę badają policja i prokuratura Ocean City, będą też kontynuowane badania psychiatryczne 46-latka.

Sonda Czy znasz kogoś, kto siedzi teraz w więzieniu? Tak Nie

NJ man found naked on top of his mother’s decapitated body: cops https://t.co/2BoGNPlIeG pic.twitter.com/88I9MouqQV— New York Post (@nypost) December 13, 2023

QUIZ. Ą czy -OM? Sprawdź, czy wiesz, kiedy końcówka to jednak -om Pytanie 1 z 12 Przyglądała się kobiet-. -om -ą Dalej