Odszedł czarodziej Dumbledore z "Harry'ego Pottera"! Michael Gambon nie żyje

Michael Gambon nie żyje. Odtwórca roli czarodzieja z "Harry'ego Pottera" zmarł po walce z zapaleniem płuc w wieku 82 lat

„Jesteśmy zdruzgotani informacją o śmierci Sir Michaela Gambona. Ukochany mąż i ojciec, Michael zmarł spokojnie w szpitalu, z żoną Anne i synem Fergusem czuwającymi przy jego łóżku, po walce z zapaleniem płuc. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym bolesnym czasie i dziękujemy za przesłane wyrazy wsparcia i miłości” – głosi oświadczenie, które rodzina zmarłego w czwartek, 28 września Michaela Gambona (+82 l.) opublikowała za pośrednictwem "The Guardian". Kim był Michael Gambon? Urodzony w Dublinie aktor znany jest między innymi jako czarodziej Dumbledore z kilku filmów cyklu o Harrym Potterze. Był jednym z kilku odtwórców tej roli. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o karierę filmową Michaela Gambona. Niektóre z najbardziej znanych ról zagrał w takich filmach, jak „Śpiewający detektyw” czy „Gosford Park”.

Kim był Dumbledore, czarodziej z "Harry'ego Pottera"? Tak zapamiętamy odtwórcę tej sławnej roli

Kim był Dumbledore, postać z cyklu książek oraz filmów o Harrym Potterze? Dumbledore to postać, w którą Michael Gambon wcielał się od 2022 roku po śmierci poprzedniego jej odtwórcy, Richarda Harrisa. Potężny czarodziej Dumbledore to w cyklu o Harrym Potterze dyrektor Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Charakterystyczne cechy tego czarownika to długie, siwe włosy i niebieskie oczy oraz okulary-połówki. Właśnie w ten sposób wielu fanów zapamięta zmarłego aktora Michaela Gambona.

‘Harry Potter’ actor Sir Michael Gambon dead at 82 https://t.co/kf5Obehhzt pic.twitter.com/532d8kOTRi— New York Post (@nypost) September 28, 2023

