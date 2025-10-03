Ogłosił się królem i założył królestwo w lesie! Awantura w Szkocji

Samozwańczy afrykański król ogłosił utworzenie królestwa w szkockim lasku. Awantura z udziałem policji

Wyobraź sobie, że idziesz na spacer do lasu i nagle zamiast podgrzybków i maślaków odkrywasz obozowisko z afrykańskim królem i królową. To nie kabaret Monty Pythona, a prawdziwa historia ze Szkocji, która właśnie znalazła swój burzliwy finał! Pewien przybysz z Ghany, niejaki Kofi Offeh (36 l.) ogrodził sznurkiem kawałek lasu w rejonie Jedburgh i ogłosił, że to jego królestwo, a on jest królem. W prymitywnym obozowisku gospodarzył całe lato z dwiema "żonami", Jean Gasho (42 l.) z Zimbabwe i Kaurą Taylor, która była poszukiwana przez rodzinę w Teksasie jako osoba zaginiona, a tymczasem odnalazła się w szkockim lesie z afrykańskim władcą. Ponieważ jest XXI wiek, król Atehene, królowa Nandi i służąca Asnat, bo takie przybrali imiona, wszystko pokazywali na TikToku, zapewniając, że ich Królestwa Kubali, bo tak nazwali swoje leśne państwo, przetrwa i nie da się żadnym knowaniom. Utrzymywali, że to tak naprawdę ich ziemia, niesłusznie zagarnięta jeszcze w XVI wieku.

Wódz i dwie kobiety wyprowadzeni z lasku w kajdankach

Całymi miesiącami nie udawało się ich stamtąd przegonić, chociaż ziemia wcale nie należała do nich. W końcu ubrany w afrykańskie szaty samozwańczy wódz i jego "małżonki" zostali wyprowadzeni z lasku w kajdankach przez policjantów i służby imigracyjne, co oczywiście zostało uwiecznione na TikToku. Lokalny radny Scott Hamilton powiedział BBC, że czuje "dużą ulgę" z powodu eksmisji. „Władze lokalne, policja i inne służby długo starały się osiągnąć ten rezultat. Mieszkańcy musieli się z tym długo zmagać. To strefa przemysłowa. Działają tu firmy, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy były poddawane ogromnej presji. Musieliśmy przejść przez sądy i proces prawny, co zajmuje trochę czasu, ale ostatecznie osiągnęliśmy właściwy wynik”.

The Kingdom of Kubala, a self-styled African tribe, also known as King Atehene, has refused to vacate the woodlands in Scotland despite eviction notices.The land was promised to them 4000 years ago. They are the chosen people of the land.I support them!Long Live The King! pic.twitter.com/eH6Wx6XP3q— ɱuรtɑpɦɑ ɦɑʝʝiꨄ︎𓅓 (@desert____lion) September 29, 2025

"The so-called Kingdom of Kubala is no more". Scotland Correspondent Connor Gilles reports from Jedburgh where the 'African tribe' members have been evicted by police after a raid. ⬇️ pic.twitter.com/Dn8xR5j9c8— Sky News (@SkyNews) October 2, 2025

The King is gone, I will pick up The Crown, I declare myself the new King of Kubala. pic.twitter.com/SPYjbyblc8— Jordan Maddison (@MaddisonJordan) October 2, 2025