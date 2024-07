Szok!

Ogromny wieloryb zaatakował łódkę i wywrócił ją do góry nogami. Wstrząsające nagranie!

W to, co widać na tym nagraniu, wprost trudno uwierzyć. Na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży New Hampshire doszło do bardzo groźnie wyglądającego wypadku. W pewnym momencie w niewielką łódkę, którą płynęło dwóch żeglarzy, z wielkim impetem uderzył ogromny wieloryb, wywracając łajbę do góry nogami. Całość została zarejestrowana z innej jednostki pływającej. Początkowo nie było wiadomo, co się stało z załogą.