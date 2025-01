Oni zginęli wraz z Polką w katastrofie samolotu! Zdjęcia młodych sportowcow łamią serce

A co na to eksperci lotniczy?

Ostatnie zdjęcia łyżwiarzy, którzy zginęli w katastrofie samolotu. Kto był w maszynie poza Polką i jej córeczką?

Kiedy patrzy się na ostatnie zdjęcia, które młodzi łyżwiarze robili sobie przed wylotem z Kansas, nie sposób nie poczuć, jak niesprawiedliwe jest życie. Młodzi, szczęśliwi sportowcy pokazują medale, śmieją się od ucha do ucha, cieszą się z sukcesów i nadchodzącego spotkania z rodzinami. Niestety, wkrótce wszyscy zginęli w tragicznej katastrofie lotniczej w USA, gdy samolot, którym lecieli, zderzył się w niewyjaśnionych okolicznościach z wojskowym śmigłowcem. Jak pisaliśmy wcześniej, wśród 67 zabitych są 12-letnia łyżwiarka Brielle i jej 41-letnia mama, Polka Justyna Magdalena Beyer. Mieszkały z w Aldie w stanie Wirginia z mężem Justyny i ojcem Brielle, Andym. Justyna urodziła się w Polsce, jako nastolatka wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Tam urodziła się Brielle, utalentowana łyżwiarka, która od najmłodszych lat pokazywała swoje wielkie zdolności na lodowisku, a mama wspierała ją w tym. Niestety, właśnie z tego powodu kobiety znalazły się na pokładzie feralnej maszyny w towarzystwie innych młodych łyżwiarzy, ich trenerów i rodzin. Inne historie ofiar też chwytają za serce. Zaledwie 16-letni Spencer Lane był wschodzącą gwiazdą łyżwiarstwa figurowego. Zginął w samolocie razem z mamą. "Spencer, w najlepszym tego słowa znaczeniu, był szalonym dzieciakiem. Bardzo utalentowany, nie jeździł na łyżwach od bardzo dawna, ale błyskawicznie wspinał się na szczyt. Bardzo zabawny, bardzo inteligentny" - wspomina dyrektor klubu sportowego chłopaka, Doug Zeghibe. Zginęła też należąca do tego samego klubu Jinna Han (+15 l.), również z mamą. "Jinna, po prostu cudowne dziecko. Wspaniały sportowiec, wspaniały zawodnik. Kochana przez wszystkich" - mówi trener, cytowany przez "New York Post".

Eugenia Sziszkowa (53 l.) i Vadi Naumow (56 l.), zdobywcy tytułu mistrzów świata w łyżwiarstwie figurowym byli na pokładzie samolotu

Wśród nich byli znani łyżwiarze figurowi, obecnie trenerzy, małżeństwo mieszkających od 20. lat w Stanach Zjednoczonych Rosjan. To Eugenia Sziszkowa (53 l.) i Vadi Naumow (56 l.), zdobywcy tytułu mistrzów świata w łyżwiarstwie figurowym. Amerykańskie media ujawniły ostatnie słowa wypowiedziane przez parę rosyjskich łyżwiarzy figurowych tuż przed wejściem na pokład feralnej maszyny. Zwrócili się wtedy do swojego syna Maxoma Naumowa (23 l.), również zawodowego łyżwiarza. Powiedzieli mu, ze są z niego dumni po tym, jak zajął w mistrzostwach czwarte miejsce. Gratulacje złożyli mu w mediach społecznościowych, co pokazały Sankt-Peterburgskie Vedomosti, Niestety, to był ich ostatni wpis.

Katastrofa lotnicza w USA. Samolot pasażerski zderzył się ze śmigłowcem wojskowym Black Hawk

W nocy ze środy na czwartek czasu lokalnego, z 29 na 30 stycznia, samolot American Airlines rozbił się o helikopter UH-60 Black Hawk i wpadł do lodowatej rzeki Potomak przed pasem startowym lotniska im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem. Na pokładzie samolotu pasażerskiego były w sumie 64 osoby, 60 pasażerów i czworo członków zalogi, w śmigłowcu było trzech żołnierzy. Niestety, póki co wszystko wskazuje na to, że nikt nie przeżył katastrofy lotniczej w USA, taką informację podał też Donald Trump. Podczas niezwykle trudnej akcji ratunkowej z wody wydobyto póki co około 30 ofiar, jedną ze śmigłowca, pozostałe z samolotu pasażerskiego. Wśród osób, które leciały maszyną American Airlines, znajdowali się liczni łyżwiarze figurowi. Sportowcy, trenerzy i ich rodziny wracali z Mistrzostw USA w Łyżwiarstwie Figurowym w Kansas.

Sonda Jak często latasz samolotem? Co najmniej kilka razy w roku Średnio raz w roku Raz na kilka lat Nigdy

This is so heartbreaking !!Youth ice partners Angela Yang and Sean Kay were among the victims in the #AmericanAirlines5342 plane crash last night..This was their last performance Around 14 U.S. Figure Skating Championship contestants were on AA 5342. pic.twitter.com/N7akqkB9q0— Ankita (@Cric_gal) January 30, 2025

Brielle Beyer & her mother Justyna Magdalena Beyer:Brielle Beyer 11, was also attending the Development Camp with her Mother and peers. Justyna was a loving mother to Brielle and her son and devoted wife to Andy. Brielle first stepped on the ice when she was just 18 months old… pic.twitter.com/iZSKOmO65C— Factseeker (@thtnonbb1) January 30, 2025

Two young figure skaters, two of their parents, and two highly-regarded Russian figure skating coaches were among those killed after an American Airlines flight collided with an Army helicopter Wednesday night.(Photos via Skate Club of Boston)https://t.co/6sOPtwct3f pic.twitter.com/Li0DaapIyT— 7News DC (@7NewsDC) January 30, 2025

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Nie ma wstydu powyżej 6/10! Pytanie 1 z 10 "Cornflower" to... Kukurydza Chaber Kuropatwa Następne pytanie

Autor: