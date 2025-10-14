Orban mówi o "wiecznej wojnie". "Idźmy w ślady Trumpa"

Viktor Orban uważa, że sprawę wojny na Ukrainie powinno się rozwiązać negocjacjami. Chwali Trumpa za wynegocjowanie pokoju na Bliskim Wschodzie

"Broń zamilkła, zakładnicy są wolni, a na Bliskim Wschodzie panuje długo oczekiwany pokój. Prezydent Donald Trump sprawił, że to się stało!" - napisał Viktor Orban na platformie społecznościowej X. Odnosił się oczywiście do ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Donald Trump ogłosił, że zawarto historyczny pokój między Izraelem a Palestyńczykami. Hamas uwolnił 20 zakładników, których porwał dwa lata temu, Izrael palestyńskich więźniów, walki ustały. Hamas nie wydał jeszcze tylko wszystkich ciał zakładników, którzy nie przeżyli w niewoli. Nie wiadomo, na ile trwały będzie to pokój, ale skuteczność negocjacji Trumpa pochwalili nie tylko Orban, ale też m.in. Joe Biden i Bill Clinton, byli prezydenci USA. A premier Węgier jest zdania, że sukces aktualnej administracji USA powinien zainspirować Europę w działaniach na rzecz pokoju we własnym regionie.

"Prezydent Trump to osiągnął i jeśli nie ulegniemy zwodniczym okrzykom prowojennym, on również dokona tego na Ukrainie"

Zdaniem Orbana problem wojny na Ukrainie i ryzyka eskalacji powinno się rozwiązywać przy stole negocjacyjnym. "Teraz kolej na Europę. Sukces prezydenta Trumpa dowodzi, że nigdy nie wolno nam rezygnować z negocjacji. Bez rozmów nie ma pokoju. Czas, abyśmy my, Europejczycy, poszli w ślady prezydenta Trumpa!" - napisał premier Węgier na platformie społecznościowej X. "Prezydent Trump to osiągnął i jeśli nie ulegniemy zwodniczym okrzykom prowojennym, on również dokona tego na Ukrainie. Musimy udzielić mu wszelkiego potrzebnego wsparcia" - dodał w innym wpisie. Wzywał też do „podjęcia rozmów pokojowych zamiast dążenia do wiecznej wojny”, mając na myśli Rosję. W udzielonym we wrześniu wywiadzie mówił z kolei, że wojna na Ukrainie „jest już rozstrzygnięta i wygrali ją Rosjanie”. "Pytanie brzmi, kiedy i kto osiągnie porozumienie z Rosjanami: czy będzie to porozumienie amerykańsko-rosyjskie, czy też Europejczycy w końcu będą skłonni do negocjacji" – uważa Orban.

