Oskarżony rzucił się na sędzię, gdy ogłaszała wyrok! Gorzko tego pożałował

Skazany rzucił się na sędzię podczas odczytywania wyroku na sali sądowej. Teraz usłyszał jeszcze większy wyrok

To wideo niemal dokładnie rok temu stało się hitem internetu! Widać na nim, jak oskarżony dostaje szału i rzuca się na sędzię, gdy ta odczytuje wyrok skazujący. 62-letnia sędzia Mary Kay Holthus prowadziła sprawę 30-letniego Deobra Delone Reddenaw Las Vegas. Mężczyzna ubiegał się o zawieszenie kary za pobicia i kradzieże. Sędzia Holtius uznała, że Redden nie dostanie "zawiasów". Gdy podsądny to zrozumiał, wpadł w szał. Na nagraniu z sądowego monitoringu, które obiegło media społecznościowe, widać, jak Deobra Redden ucieka z ławy oskarżonych i rzuca się na sędzię. Ona właśnie mówi: „Zgodnie z prawem stanu Nevada, ten sąd...”, po czym podnosi głowę i patrzy z niepokojem na to, co się dzieje. „Nie, [przekleństwo] to [przekleństwo]” - mówi mężczyzna, a potem pojawia się w kadrze. Rzuca się na kobietę, flagi spadają na ziemię. Potem widać trzech mężczyzn próbujących obezwładnić napastnika. Jak to się skończyło? Obrażenia odnieśli sędzia i marszałek sądu. 30-latek trafił do aresztu.

Szereg nowych zarzutów dla krewkiego przestępcy. Skazany na 65 lat więzienia, posiedzi minimum 26

Jak to się skończyło? Nie było warto! Teraz krewki Deobra Delone Redden odpowie także za usiłowanie zabójstwa sędzi i posiedzi jeszcze dłużej. Podczas kolejnych rozpraw już nie szalał, za to przyznał się do winy, jednocześnie stwierdzając, że jest chory psychicznie i niepoczytalny. Odpowie jednak, oczywiście poza kradzieżami i pobiciami, przez które w ogóle trafił przed sąd, również za usiłowanie zabójstwa osoby starszej, napaść na osobę chronioną skutkującą poważnymi obrażeniami ciała, zastraszanie funkcjonariusza policji i... popełnienie czynu niezgodnego z prawem związanego z ludzkimi odchodami lub płynami ustrojowymi, cokolwiek to w tym wypadku znaczy, jak donosi Las Vegas Review-Journal. Być może skazany na przykład opluł sędzię podczas ataku. W każdym razie posiedzi teraz nie parę, a co najmniej 26 lat, bo został skazany na aż... 65.

Sonda Miałeś/aś kiedyś sprawę w sądzie? Tak Nie

Judge Mary Kay Holthus from the Clark County District Court was mid-sentencing when convicted criminal Delone Redden launched at her on Wednesday morningThese visuals are so scary!!!Praying for the Judge who was just doing her duty 😞 pic.twitter.com/bqyXll25cK— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) January 4, 2024

QUIZ. Sobotnia ortografia. Wyjątki to prawdziwe językowe pułapki. Ile z nich ominiesz? Pytanie 1 z 15 Jak to napiszesz? witraż witrarz witrasz Następne pytanie