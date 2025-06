Oto najstarszy piłkarz na świecie. Uwierzycie, że można tak grać w takim wieku? [GALERIA]

Symboliczny Debiut i Zwycięstwo w Nowych Barwach

Legendarny napastnik, któremu powierzono opaskę kapitańską, pojawił się na boisku w 82. minucie wyjazdowego meczu czwartej ligi japońskiej przeciwko YSCC Yokohama. Jego drużyna prowadziła wówczas 2:0. Wejście Miury na murawę, mimo zaawansowanego wieku i niedawnej kontuzji nogi odniesionej w styczniu, było świadectwem jego niezwykłej determinacji i niegasnącej miłości do gry. Choć "King Kazu" nie miał bezpośredniej okazji do zdobycia gola, jego obecność i doświadczenie z pewnością dodały pewności siebie kolegom z zespołu, pomagając dowieźć cenne zwycięstwo 2:1. "Mam nadzieję, że jeszcze zagram, pokazując mój charakter" – skomentował swój występ piłkarz, emanując optymizmem.

Pionierska Kariera: Od Brazylii po Europejskie Salony

Droga Miury na piłkarskie szczyty była równie długa, co fascynująca. Już jako zaledwie 15-latek podjął odważną decyzję o opuszczeniu Japonii, by szlifować swój talent w kolebce futbolu – Brazylii. Tam, w 1986 roku, zadebiutował jako profesjonalista w barwach słynnego Santosu, klubu, który wydał na świat Pelego. Po powrocie do ojczyzny jego gwiazda rozbłysła pełnym blaskiem. W 1993 roku, grając dla Verdy Kawasaki, zdobył prestiżową nagrodę MVP inauguracyjnego sezonu J-League. W tym samym roku jego wyjątkowe umiejętności zostały docenione na całym kontynencie, gdy jako pierwszy Japończyk w historii został uhonorowany tytułem Azjatyckiego Piłkarza Roku.

Edward Iordanescu zaczyna rządy w Legii. Mówił o wyzwaniach, transferach i podejściu

"King Kazu" był prawdziwym pionierem, przecierającym szlaki dla swoich rodaków także na Starym Kontynencie. Zapisał się w historii jako pierwszy japoński piłkarz grający we włoskiej Serie A, reprezentując barwy Genoi w sezonie 1994–95. Jego bogata i barwna kariera obejmowała również występy w tak renomowanych klubach jak chorwackie Dinamo Zagrzeb, japońskie Kyoto Sanga i Vissel Kobe, australijskie Sydney FC oraz portugalskie Oliveirense, co świadczy o jego wszechstronności i zdolności adaptacji.

Ikona Reprezentacji Japonii

Miura był również kluczową postacią i prawdziwą ikoną reprezentacji Japonii, dla której z dumą występował w latach 1990–2000. W 89 meczach w narodowych barwach strzelił imponujące 55 goli, przez dekadę będąc czołową postacią i inspiracją dla kolejnych pokoleń japońskich piłkarzy. Jego wyczyny na zawsze pozostaną częścią dziedzictwa japońskiego futbolu.

Wyjątkowe chwile w życiu gwiazdy Legii! Kacper Tobiasz zaręczył się, a teraz powalczy na EURO

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie