Palazzolo Acreide zamarło w południe. O 13:00 wyszedł św. Paweł!

Wyjątkowe miejsce na Sycylii

Samo Palazzolo Acreide jest miejscem wyjątkowym nawet jak na Sycylię. Położone wysoko, wśród wzgórz Monti Iblei, łączy w sobie kilka warstw historii: antyczne dziedzictwo greckiego Akrai, barokową odbudowę po wielkim trzęsieniu ziemi z 1693 roku i codzienne życie niewielkiej, dumnej sycylijskiej wspólnoty. To miasteczko, w którym nie ma anonimowości wielkiego kurortu. Tutaj kamienne ulice, fasady kościołów, balkony, place i rodzinne rytuały tworzą scenę, na której tradycja nie jest pokazem dla turystów, ale częścią lokalnej tożsamości.

Emocje rosły z każdą minutą

Już przed godziną 13:00 plac przed bazyliką był szczelnie wypełniony ludźmi. W powietrzu czuć było upał, zapach prochu, emocje i oczekiwanie. Wierni patrzyli w stronę monumentalnego wejścia do kościoła. Dzwony, orkiestra, modlitwy i okrzyki mieszały się z coraz większym napięciem. Dla mieszkańców Palazzolo Acreide to chwila, na którą czeka się cały rok — moment, kiedy patron symbolicznie wychodzi do ludzi.

O 13:00 św. Paweł wyszedł do ludzi

Punktualnie o 13:00 rozpoczął się najbardziej widowiskowy fragment dnia. Z bazyliki wyniesiono relikwie i figurę św. Pawła, niesioną na barkach oddanych mu mężczyzn. W jednej chwili plac eksplodował hałasem i kolorem. Rozległ się huk petard i wystrzałów, z fasady i nad placem posypały się kolorowe papierowe taśmy — sycylijskie „’nzareddi”. Tłum zaczął bić brawo, krzyczeć „Viva San Paulu!”, a orkiestra ruszyła z uroczystą muzyką.

Figura św. Pawła, z mieczem w dłoni, pojawiła się w drzwiach bazyliki jak znak, że sacrum wychodzi na ulice miasteczka. To właśnie w tej scenie najlepiej widać charakter sycylijskiej religijności: miesza się tu modlitwa, teatr, duma lokalnej wspólnoty, hałas, kolor i ogromne wzruszenie. Jedni płakali, inni unosili ręce, wielu nagrywało ten moment telefonami, ale dla mieszkańców nie była to atrakcja turystyczna. To był akt wiary i pamięci.

Po wyjściu z kościoła figura została poniesiona w procesji przez ulice Palazzolo Acreide. Wierni szli za patronem, a część z nich wypełniała swoje osobiste śluby i intencje. Ten moment ma w sobie coś bardzo pierwotnego: ciężar figury na ramionach, ścisk tłumu, upał, dźwięk orkiestry, zapach prochu i przekonanie, że św. Paweł naprawdę jest pośród swoich ludzi.

Święto św. Pawła to lokalna tradycja

Tegoroczna „A Sciuta” znów pokazała, dlaczego święto św. Pawła w Palazzolo Acreide uchodzi za jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń religijnych i ludowych południowo-wschodniej Sycylii. Całe miasto na chwilę przestało być zwykłym miejscem. Stało się sceną wielkiej wspólnotowej emocji - między wiarą, tradycją i sycylijskim temperamentem.

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