Papież Franciszek mówi o abdykacji. "Teraz te drzwi są otwarte"

Zapytano papieża Franciszka, czy zamierza abdykować. Odpowiedział: "Teraz te drzwi są otwarte"

Poprzedni papież zrezygnował ze swojego stanowiska w 2013 roku. Decyzja Benedykta XVI była z kolei pierwszą papieską abdykacją od... 600 lat. Benedykt był pierwszym papieżem opuszczającym swój urząd od czasów abdykacji Grzegorza XII w 1415 roku. Czy teraz papież Franciszek dołączy do tego grona, a jeśli tak, dlaczego? Temat abdykacji Benedykta XVI i rozważań wokół ewentualnej podobnej decyzji Franciszka podjął w swojej nowej książce "Następca" Javier Martinez Brocal. Książka to zbiór trzech rozmów z głową Kościoła. Co powiedział papież Franciszek o tym, czy zamierza abdykować? Fragmenty książki cytują włoski portal agensir.it i „La Repubblica”.

"Teraz te drzwi są otwarte. Jest to opcja, która zawsze istniała, ale Benedykt uczynił ją konkretną"

„Benedykt poddał się ze względu na uczciwość” - powiedział papież Franciszek. „To nie jest moja hipoteza, wiem, bo sam mi to powiedział. Kiedyś rozmawialiśmy i pojawił się ten temat. Czuł, że opuszczają go siły i to był problem, ponieważ w lipcu 2013 roku musiałby jechać do Rio de Janeiro na Światowe Dni Młodzieży. Jego rezygnacja była gestem uczciwości. W ogóle nie był przywiązany do władzy”. Jeśli chodzi o możliwość własnej abdykacji w przyszłości, Franciszek powiedział: „Wierzę, że ta decyzja należy od każdego człowieka z osobna. Teraz te drzwi są otwarte. Jest to opcja, która zawsze istniała, ale Benedykt uczynił ją konkretną. Niektórzy pytają mnie, czy ja też mam zamiar się poddać. Jest to realna możliwość, ale na razie nie czuję takiej potrzeby”.

