Papież Franciszek wzmacnia walkę z pedofilią w Kościele i jej tuszowaniem. Watykan opublikował dokument z nowymi przepisami

Skala pedofilskich przestępstw w Kościele oraz ich tuszowania w ostatnich latach zaszokowała świat. Przykładowo z opublikowanego w 2021 roku raportu wynika, że w Kolonii w latach 1975-2018 dwustu księży gwałciło w sumie 317 dzieci. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Także w Polsce odbywa się coraz bardziej śmiała dyskusja o przestępstwach seksualnych w Kościele, zwłaszcza w kontekście reportażu "Franciszkańska 3", w którym pokazano dowody na to, że jako kardynał Jan Paweł II również tuszował pedofilię. Czy nowe przepisy dotyczące nadużyć seksualnych w Kościele wprowadzone przez papieża Franciszka coś zmienią? Co dokładnie napisał papież? Dziś, w sobotę 25 marca, Watykan opublikował nową wersję dokumentu sporządzonego przez papieża.

Większa odpowiedzialność biskupów za dochodzenia w sprawie pedofilii. Bedzie prawdziwa walka z tuszowaniem gwałtów na dzieciach?

Chodzi o list apostolski papieża Franciszka "Vos estis lux mundi" (Wy jesteście światłem świata), którego pierwszą wersję wydano w 2019 roku. Po czterech latach obrad zawarto w nim zmienione procedury dotyczące nadużyć seksualnych w Kościele. Odpowiedzialność biskupów ma być szersza niż dotychczas i dotyczy ona również przełożonych zgromadzeń religijnych, w tym osób świeckich zarządzających grupami religijnymi. Muszą oni zgłaszać przełożonym wszelkie zgłoszone przypadki pedofilii. W nowym dokumencie wspomina się też o tym, że chodzi nie tylko o pedofilię, ale i o "przestępstwa przeciwko VI przykazaniu Dekalogu, popełnione z osobą małoletnią lub z osobą, która zazwyczaj posługuje się rozumem w sposób niedoskonały lub z bezbronnym dorosłym". W liście podkreśla się, że ofierze nie można nakazywać milczenia, a z drugiej strony także domniemanie niewinności w trakcie dochodzenia.

"Przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym obrażają naszego Pana"

"Przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym obrażają naszego Pana, powodując u ofiar szkody fizyczne, psychiczne i duchowe oraz szkodzą wspólnocie wiernych. Aby takie zjawiska, w jakichkolwiek formach, nie miały więcej miejsca, potrzebne jest nieustanne i głębokie nawrócenie serc, potwierdzone konkretnymi i skutecznymi działaniami, które angażowałyby wszystkich w Kościele, tak aby osobista świętość i zaangażowanie moralne mogły przyczynić się do krzewienia pełnej wiarygodności przepowiadania ewangelicznego i skuteczności misji Kościoła" - pisze papież Franciszek w liście.

