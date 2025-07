Papież tonie pod listami, dostaje ich 100 kilogramów dziennie. Dochodzą nawet bez adresu

Od dnia wyboru papieża Leona XIV, 8 maja 2025 roku, do centrum sortowania Poczty Włoskiej w Fiumicino pod Rzymem trafia nieprzerwany strumień listów, kartek i życzeń z całego świata. Jak podaje biuro prasowe Poste Italiane, codziennie rejestrowanych jest około 100 kilogramów korespondencji adresowanej do papieża i Watykanu.

Trafiają nawet bez adresu

Wśród przesyłek dominują kartki pocztowe, listy i kartki z życzeniami, ale także wiadomości na kilka linijek na zwykłych kartkach papieru. Co niezwykłe – nawet gdy adres jest niekompletny, wystarczy napis: „Papież Leon XIV, Watykan”, by przesyłka dotarła na miejsce. Pochodzenie przesyłek jest bardzo różnorodne – od wielkich metropolii po odległe wioski. Ludzie piszą do Ojca Świętego z domów, szpitali, są też listy od dzieci. Na razie nie da się jednoznacznie określić, z których krajów pochodzi najwięcej listów – docierają one „z każdej szerokości geograficznej”.

„Głos, który szuka wysłuchania”

Poczta Włoska zapewnia, że pracownicy centrum sortowania traktują tę wyjątkową korespondencję ze szczególną uwagą i szacunkiem, w pełni świadomi symbolicznej i duchowej wartości, jaką zawiera. Mimo że koperty pozostają zamknięte, wiele mówi już sam ich ciężar emocjonalny. „Można wyczuć, że w każdej przesyłce kryje się głos, który szuka wysłuchania, modlitwa, myśl skierowana do tego, kto dziś jest przewodnikiem duchowym milionów wiernych na całym świecie” – podkreślają jej przedstawiciele.

ŹRÓDŁO: Vatican News