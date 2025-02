Papież walczy! Poruszające sceny, tłumy wiernych gromadzą się pod Polikliniką Gemelli

Modlitwa, różańce i balony – gesty solidarności

Wierni przynoszą różańce, świece i osobiste listy z życzeniami powrotu do zdrowia. Na balonach w kształcie serca widać napisy: „Forza Francesco” (Siły, Franciszku!), „We pray for you” (Modlimy się za ciebie). Przy pomniku św. Jana Pawła II stojącym przed Polikliniką zgromadziła się m.in. włoska wspólnota maryjna „Młodzież Niepokalanej”, która co niedzielę uczestniczy w modlitwie Anioł Pański na Placu św. Piotra. Tym razem przyszli tutaj, aby modlitwą otoczyć papieża w jego chorobie. Franciszek ma obustronne zapalenie płuc i od kilkunastu dni przebywa w Poliklinice Gemelli. 22 lutego jego stan nagle się pogorszył - Watykan w oficjalnym komunikacie określił go jako krytyczny.

Cisza przerywana wspólną modlitwą

Na placu panuje podniosła atmosfera. Słychać głośno odmawiane modlitwy, fragmenty psalmów, a także cichy szloch niektórych pielgrzymów. Wierni wierzą, że ich obecność jest wyrazem wsparcia dla papieża, który przez cały swój pontyfikat walczył o solidarność i bliskość z najbardziej potrzebującymi. Wszyscy wierzą, że papież wyjdzie z tego i będzie jeszcze długo pełnił posługę.

Papież wciąż pod opieką lekarzy

Według źródeł watykańskich papież Franciszek wciąż przechodzi kolejne badania kontrolne. Mimo poważnego osłabienia, nie wymaga intubacji, ale otrzymuje tlen, co ułatwia mu oddychanie. Jego stan jest stabilny, lecz na tyle poważny, że lekarze zdecydowali o kontynuowaniu hospitalizacji. Watykan podkreśla, że papież normalnie przyjmuje posiłki i pozostaje świadomy sytuacji.

Niepewność co do przyszłości pontyfikatu

Coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość pontyfikatu Franciszka. W ostatnich latach papież kilkukrotnie mówił o możliwości rezygnacji, jeśli jego stan zdrowia uniemożliwi mu pełnienie posługi. Na razie jednak Watykan nie odnosi się do spekulacji o ewentualnej abdykacji.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że obecna hospitalizacja może być jednym z najtrudniejszych momentów pontyfikatu. Wierni z całego świata czekają na oficjalne komunikaty Stolicy Apostolskiej i modlą się o rychły powrót Franciszka do zdrowia.

