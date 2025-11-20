PILNE. Katastrofa kolejowa w Czechach! Dziesiątki rannych, trwa akcja ratownicza

Katastrofa kolejowa w pobliżu Czeskich Budziejowic. Dziesiątki rannych po zderzeniu dwóch składów pasażerskich

"Dziesiątki ratowników interweniują w związku ze zderzeniem pociągu pasażerskiego z pociągiem dużych prędkości w miejscowości Zliv. Komendant policji koordynuje działania policjantów. Na miejscu zdarzenia przebywają dziesiątki rannych. Zespoły interwencyjne udzielają pomocy". Taki komunikat zamieściła na platformie X czeska policja (Policie ČR), pokazując pierwsze zdjęcia z miejsca katastrofy kolejowej. Dziś, 20 listopada rano w pobliżu Czeskich Budziejowic na południu kraju między Zliví a Dívčicami zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Służby ratunkowe informują o czterdziestu poszkodowanych, brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Szpital w Czeskich Budziejowicach przyjął pięć osób ciężko rannych po wypadku, o czym poinformowała stację ČTK rzeczniczka szpitala Iva Nováková. Właśnie tylu jest poważnie poszkodowanych, pozostali mają lżejsze obrażenia, w tym 15 pasażerów średnie.

Maszynista jednego ze składów zlekceważył zakaz jazdy? Pierwsze spekulacje o przyczynach wypadku

Ratownicy przewożą rannych również do Písek, Strakonic i Prachatic. Co doprowadziło do zderzenia pociągów w Czechach? Przyczyna katastrofy kolejowej nie jest jeszcze znana, na miejscu działają policjanci i inspektorzy kolejowi. Jak podał portal zdopravy.cz, maszynista pociągu ekspresowego prawdopodobnie jechał mimo sygnału z semafora zakazującego dalszej jazdy. Jak poinformowali policjanci, ​​badanie alkomatem potwierdziło trzeźwość obu maszynistów. Jest to jeden z najpoważniejszych wypadków kolejowych w Czechach w ciągu ostatnich pięciu lat.

Desítky záchranářů zasahují ve Zlivi u srážky osobního vlaku s rychlíkem.Velitel policie koordinuje práci https://t.co/Cjrmfsywyt místě desítky zraněných osob.Pomoc poskytují krizoví interventi.#policiejhc pic.twitter.com/0Us9du6F0H— Policie ČR (@PolicieCZ) November 20, 2025

