Pilne! UE szykuje nowe sankcje na Rosję! NATO przechwyciło rosyjskie MiG-31 nad Estonią

Trzy rosyjskie MiG-31 wleciały w estońską przestrzeń powietrzną nad wyspą Vaindloo i pozostawały w niej ok. 12 minut.

NATO natychmiast poderwało myśliwce i przechwyciło intruzów.

Allison Hart (NATO): „To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji”.

Estońskie MSZ wezwało rosyjskiego dyplomatę i wręczyło mu notę protestacyjną.

Maszyny leciały bez planu lotu, z wyłączonymi transponderami i nie utrzymywały łączności z kontrolą lotów.

Incydent nad Bałtykiem

Estońskie MSZ podało, że do incydentu doszło w piątek rano w rejonie wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej, najdalej wysuniętym na północ punkcie Estonii. Według służb, rosyjskie MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną na około 12 minut.

Reakcja NATO

Na naruszenie odpowiedziało natychmiast NATO. Rzeczniczka Sojuszu Allison Hart przekazała na platformie X, że myśliwce zostały przechwycone:

– Dziś rano rosyjskie samoloty naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. NATO natychmiast zareagowało i przechwyciło je. To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i możliwości reagowania NATO – napisała Hart.

Reakcja Estonii

Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego chargé d’affaires w Tallinnie i przekazało mu oficjalną notę protestacyjną. Władze w Tallinnie podkreślają, że to czwarte naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii w tym roku i apelują o wzmocnienie reakcji NATO na granicy z Rosją.

Bruksela odpowiada sankcjami

Incydent nad Bałtykiem! Rosyjskie myśliwce w estońskiej przestrzeni powietrznej

Na sytuację zareagowała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wezwała przywódców państw UE do natychmiastowego przyjęcia 19. pakietu sankcji wobec Rosji. Pakiet zakłada m.in.:

całkowite wygaszenie importu rosyjskiego gazu do końca roku,

uderzenie w rosyjski sektor finansowy i zakaz transakcji dla Rosnieftu i Gazprom Nieftu,

blokadę transakcji kryptowalutowych.

– Europa solidaryzuje się z Estonią w obliczu najnowszego naruszenia unijnej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Na każdą prowokację odpowiemy z determinacją, inwestując w silniejszą flankę wschodnią – zaznaczyła von der Leyen.

„Nie wolno nam okazać słabości”

Stanowcze słowa padły także z ust szefowej unijnej dyplomacji Kaji Kallas, która nazwała incydent „wyjątkowo niebezpieczną prowokacją” i przypomniała o wcześniejszych wtargnięciach dronów nad Polskę i Rumunię:

– Putin wystawia na próbę determinację Zachodu. Nie wolno nam okazać słabości – podkreśliła.

