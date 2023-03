To największa zbrodnia Rosjan podczas wojny na Ukrainie. Kreml wciąż się do niej nie przyznaje

Trudno uwierzyć w to, co spotkało tę rodzinę. 41-letnia Kate Dempsey i jej 42-letni mąż Andrew jakiś czas temu kupili dom w Folkestone w hrabstwie Kent. Na ścianach dość szybko zaczęły pojawiać się niewielkie plamy, ale myśleli, że to być może wilgoć. "Tak naprawdę wszystko zaczęło się w upalne lato zeszłego roku. Zauważyliśmy czarną lepką substancję schodzącą po ścianie naszej sypialni. Było tego tak dużo i ciągle przybywało, że nie mogliśmy już tego zignorować. W dodatku w domu pojawił się duszący słodki zapach" - mówi para. Okazało się, że ta substancja to miód.

Szok w Wielkiej Brytanii. Pod podłogą znaleźli miód!

"Nie miałem pojęcia, co się dzieje. Owszem, gdy się wprowadzaliśmy, widzieliśmy w pobliżu sporo pszczół, ale odmalowaliśmy dom, a one zniknęły" - cytuje mężczyznę "Daily Mail". "W końcu poszedłem do pokoju naszej córki, który był nad naszym i z którego prawdopodobnie spływał miód. Odsunąłem dywan, a spod niego zaczęły wylatywać pszczoły, mnóstwo pszczół. Gdy zerwaliśmy kilka desek zobaczyliśmy dwumetrowy plaster miodu, potem kolejny i kolejny. To nie miało końca".

Wielka Brytania. Ich dom zamienił się w ul

Zdjęcia i nagrania z domu, który zamienił się w wielki ul, są porażające. "Ciągle znajdowaliśmy coraz więcej miodu, był nawet na dachu. To było coś strasznego" - mówi Kate. Małżeństwo przez długi czas szukało firmy, która usunie ten bałagan i pomoże im odzyskać dom. Okazało się, że musieliby za to zapłacić ponad 10 tysięcy funtów (ponad 50 tys. zł). Nie mieli takich pieniędzy, więc musieli sami wziąć się do pracy. "Z pomocą przyjaciół zrobiliśmy to w cztery tygodnie" - mówi para. Zaznacza, że robili, co w ich mocy, by oprócz domu, uratować też pszczoły.

Sonda Czy smakuje Ci miód? Tak Nie Trudno powiedzieć...