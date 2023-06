Obraz z Marsa na żywo. Historyczny moment

Na to wydarzenie czekał chyba każdy miłośnik podboju kosmosu. Chociaż zdjęć z Marsa widzieliśmy już całkiem sporo, to zawsze były to kadry wykonane jakiś czas wcześniej. Tym razem na oczach tysięcy widzów rozegrał się niesamowity spektakl.

Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) mogła pokazać najbliższą planetę dzięki misji jaką prowadzi od 20 lat. Jej częścią jest orbiter Mars Express Orbiter, który okrąża czerwoną planetę. Na sondzie zamontowana jest kamera. To właśnie ona przesłała po raz pierwszy transmisję z Marsa.

Stwierdzenie, że były to obrazy na żywo może być jednak trochę mylące. Z powodu ogromnej odległości od Ziemi wynoszącej ponad 300 milionów kilometrów sygnał potrzebował ok. 17 minut na dotarcie do nas. - To jednak transmisja najbardziej „na żywo”, jaką jesteśmy w stanie przeprowadzić – powiedzieli naukowcy z ESA. Zdjęcia były przesyłane co ok. minutę. Cała transmisja trwała godzinę. Widzowie mogli przez ten czas zobaczyć jak Mars wygląda z orbity. Podczas transmisji można było zadawać na czacie pytania, na które odpowiadali pracownicy ESA komentujący to wydarzenie.

Zainteresowanie Marsem z roku na rok rośnie. Dzieje się tak m.in. przez coraz śmielsze zapowiedzi zorganizowania osobowej misji na tę planetę i jej kolonizacji. Jest to jeden z oficjalnych celów agencji kosmicznej SpaceX znanego przedsiębiorcy Elona Muska.

Zapis relacji na żywo z Marsa zobaczycie poniżej: