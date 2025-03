i Autor: AP, Associated Press Macron zmiażdżył Le Pen! Takiego wyniku się nie spodziewała

Polityczne trzęsienie ziemi! Marine Le Pen winna! Zakaz startu w wyborach!

Powiedzieć, że we Francji doszło w poniedziałek do prawdziwego politycznego trzęsienia ziemi, to nie powiedzieć nic! Tamtejszy sąd w poniedziałek 31 marca zdecydował w sprawie Marine Le Pen. Jego zdaniem przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego sprzeniewierzyła unijne środki! Oznacza to zakaz ubiegania się przez nią (i inne osoby zamieszane w tę sprawę) o jakiekolwiek stanowiska publiczne.