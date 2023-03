Popularny wokalista zamordowany przez żonę! Wśród ofiar również teść i syn! Córka walczy o życie w szpitalu

Jak ujawnił portal Loudwire, do tej strasznej tragedii doszło 2 marca 2023 roku. Nieoficjalnie podano, że Steve Cain był ofiarą potrójnego morderstwa popełnionego przez jego żonę. Z raportu portalu wynika, że śledczy wysnuli już pierwszą wersję zdarzeń z drastycznego incydentu - wakalista miał zostać zastrzelony przez swoją żonę Theresę, która następnie zamordowała również swojego syna Ethana i ojca Williama, po czym popełniła samobójstwo.

Przed śmiercią kobieta miała również postrzelić córkę Samanthę. Ta cudem przeżyła i trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Bliscy i znajomi zorganizowali już w sieci zbiórkę na pokrycie kosztów leczenia walczącej o życie dziewczyny.

Według niepotwierdzonych jeszcze ustaleń rodzinie groziła eksmisja, ponieważ z powodu długów zajęto ich dom.

Antyradio informuje, że zespół Critical Khaos 19 maja miał zagrać swój największy w karierze koncert w Madison Theater (mają wówczas supportować zespół Otep). Muzycy zdecydowali, że wystąpią tam pomimo śmierci swojego wokalisty. - Mamy nadzieję, że wszyscy sobie jakoś dzisiaj dają radę... To jest coś, o czym Steve marzył, zanim został nam odebrany. Rozmawialiśmy o tym koncercie, jak o czymś przełomowym. By stanąć na tej samej scenie, co zespoły, których jesteśmy fanami. A teraz był na to nasz czas. Chciał tego bardziej, niż ktokolwiek z nas... Cieszymy się, że możemy jednak spełnić jego marzenie i zagrać ten koncert ku jego pamięci - czytamy w ich oficjalnym oświadczeniu.

Mamy nadzieję, że wszyscy sobie jakoś dzisiaj dają radę... To jest coś, o czym Steve marzył, zanim został nam odebrany. Rozmawialiśmy o tym koncercie, jak o czymś przełomowym. By stanąć na tej samej scenie, co zespoły, których jesteśmy fanami. A teraz był na to nasz czas. Chciał tego bardziej, niż ktokolwiek z nas... Cieszymy się, że możemy jednak spełnić jego marzenie i zagrać ten koncert ku jego pamięci – wystosował oświadczenie zespół Critical Khaos.

An entire family in Ohio is dead after another murder suicide. Theresa Cain (46) is responsible for pulling the trigger. Steve (50), Ethan (13) and father in law, William Felton (74) are all deceased. Samantha Cain (20) survived and is in critical condition. Steve Cain was the… https://t.co/I8W5Y23080 pic.twitter.com/wi32xTMmvr— LockharTVMedia (@LockharTVMedia) March 2, 2023