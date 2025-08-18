Potężna eksplozja w Rosji! "20 ofiar, 134 rannych"

Wielka eksplozja w fabryce amunicji pod Riazaniem. Co najmniej 20 osób zginęło, a 134 zostały ranne

Potężny wybuch, który wstrząsnął Riazaniem, pochłonął życie co najmniej 20 osób, a 134 kolejne zostały ranne – poinformowała dziś, w poniedziałek 18 sierpnia agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Do jednej z najtragiczniejszych katastrof przemysłowych ostatnich lat w Rosji doszło w piątek, 15 sierpnia, w dniu, w którym Władimir Putin spotkał się na Alasce z Donaldem Trumpem. Wybuch w fabryce amunicji „Elastik” miał miejsce 200 kilometrów na południowy wschód od Moskwy. Pierwsze doniesienia mówiły o pięciu zabitych i około 20 rannych. Skala tragedii okazała się jednak znacznie większa.

Nie sabotaż, a wynik zaniedbań zasad BHP? Cztery lata temu podobna sytuacja w tym zakładzie

Służby ratunkowe przez cały weekend prowadziły akcję poszukiwawczą i ratunkową, wydobywając spod gruzów kolejne ciała. Do tej pory rosyjskie źródła nie podają jednoznacznie, co doprowadziło do wybuchu. Wiadomo jedynie, że eksplozja miała miejsce w budynku prochowni, który uległ całkowitemu zniszczeniu. Towarzyszył jej pożar, który udało się opanować dopiero po kilku godzinach. Fabryka od 2021 roku produkuje m.in. pociski dla artylerii rakietowej, broń lotniczą oraz generatory gazu dla okrętów podwodnych. Nie jest to jednak pierwszy tragiczny wypadek w tym miejscu. W październiku 2021 roku również doszło do eksplozji, w której śmierć poniosło 17 osób. Po tamtym wydarzeniu Komitet Śledczy wszczął postępowanie w sprawie naruszenia zasad BHP w obiektach produkcyjnych o wysokim ryzyku. Winą obarczono wówczas kierownictwo zakładu – założyciel firmy, Aleksandr Jegorszyn, został skazany na cztery lata więzienia w zawieszeniu, natomiast ówczesny dyrektor generalny Siergiej Nistratkin trafił do więzienia na 6,5 roku.

Fábrica de pólvora Elástic en Riazán, fuente rusa. El taller ha sido completamente destruido...... y los aseos (exteriores) y la cantina y el despacho donde duerme el jefe las moñas. Las causas son completamente desconocidas.Es una cosa muy normal que no debe sorprender a… pic.twitter.com/smkzqtfMY1— FONSEJ 🇪🇸🫶🇺🇦 (@FONSEJ1) August 15, 2025

