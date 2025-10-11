Potężny wybuch w fabryce amunicji! Zatrważający bilans. Nikt nie przeżył

2025-10-11 20:21

Chris Davis, szeryf hrabstwa Humphreys poinformował, że nikt nie przeżył eksplozji, do której doszło w piątku na sobotę (10/11 października) w fabryce amunicji firmy Accurate Energetic Systems w stanie Tennessee. Bezpośrednio po wybuchu służby podawały, że 18 osób jest zaginionych.

Tragedia w fabryce amunicji w Tennessee. 18 osób nie żyje

Szeryf Chris Davis oznajmił, że zaginieni zostali uznani za zmarłych. - Możemy obecnie uznać, że zginęli - przekazał. Do eksplozji doszło w okolicy Bucksnort, około 100 km na południowy zachód od Nashville, stolicy stanu Tennessee.

Zakład Accurate Energetic Systems produkował i badał wojskowe materiały wybuchowe, w tym plastyczny C4, miny lądowe; otrzymał wiele kontraktów od amerykańskiej armii i marynarki wojennej.

Ekipy ratunkowe nie mogły początkowo wejść do fabryki z powodu ciągłych detonacji. Mieszkańcy oddalonego o 20 minut jazdy samochodem miasta Lobelville przekazali, że czuli, jak ich domy się trzęsły.

- Myślałem, że mój dom się zawalił ze mną w środku - powiedział agencji AP Gentry Stover, który mieszka niedaleko fabryki produkującej materiały wybuchowe.

