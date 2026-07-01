Pożar 10-piętrowego bloku! Kilka osób nie żyje, 200 ewakuowanych

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-07-01 15:29

Tragedia w Belgii. W środę (1 lipca), około godz. 10 rano w jednym z bloków mieszkalnych w dzielnicy Linkeroever w Antwerpii wybuchł pożar. Niestety, kilka osób zginęło. Około 200 osób trzeba było ewakuować. Co się stało?

Strażak na podnośniku gasi pożar bloku w Antwerpii. O tragicznych skutkach ognia przeczytasz na SE.
Autor: Jonas Roosens / Belga Press/ Forum
  • Wielka tragedia w Antwerpii: potężny pożar strawił 10-piętrowy blok mieszkalny, zmuszając do ewakuacji setki osób.
  • Niestety, w wyniku tragicznego pożaru potwierdzono śmierć kilku osób, a wielu mieszkańców odniosło obrażenia.
  • Na miejscu wciąż pracują liczne zastępy straży pożarnej, jednak przyczyna wybuchu tego niszczycielskiego ognia pozostaje nieznana.
  • Sprawdź, dlaczego ogień tak szybko się rozprzestrzenił i co doprowadziło do tej tragicznej w skutkach katastrofy w Belgii.

Pożar w bloku mieszkalnym. Kilka ofiar śmiertelnych

Wielka tragedia w Belgii. Agencja Reutera przekazała w środę (1 lipca) po południu, że kilka osób zginęło w pożarze 10-piętrowego bloku, jaki wybuchł około godz. 10 rano w dzielnicy Linkeroever w Antwerpii. Belgijska policja podaje, że zgłoszenie dotyczyło silnego ognia, jaki pojawił się na ósmym piętrze budynku. W sumie w bloku mieszkało około 200 osób, prawie wszyscy zostali ewakuowani. Prawie, bo niestety kilka z nich znaleziono martwych. Kilka kolejnych osób odniosło obrażenia. 

Pilny apel służb do mieszkańców okolicy

"W związku z zadymieniem służby zaapelowały do mieszkańców okolicy o zamknięcie okien i drzwi oraz w razie potrzeby wyłączenie wentylacji. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej z kilku jednostek" - czytamy. Jak na razie nie ma informacji na temat możliwych przyczyny pojawienia się ognia. 

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