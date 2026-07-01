Pożar 10-piętrowego bloku! Kilka osób nie żyje, 200 ewakuowanych

Wielka tragedia w Antwerpii: potężny pożar strawił 10-piętrowy blok mieszkalny, zmuszając do ewakuacji setki osób.

Niestety, w wyniku tragicznego pożaru potwierdzono śmierć kilku osób, a wielu mieszkańców odniosło obrażenia.

Na miejscu wciąż pracują liczne zastępy straży pożarnej, jednak przyczyna wybuchu tego niszczycielskiego ognia pozostaje nieznana.

Sprawdź, dlaczego ogień tak szybko się rozprzestrzenił i co doprowadziło do tej tragicznej w skutkach katastrofy w Belgii.

Pożar w bloku mieszkalnym. Kilka ofiar śmiertelnych

Wielka tragedia w Belgii. Agencja Reutera przekazała w środę (1 lipca) po południu, że kilka osób zginęło w pożarze 10-piętrowego bloku, jaki wybuchł około godz. 10 rano w dzielnicy Linkeroever w Antwerpii. Belgijska policja podaje, że zgłoszenie dotyczyło silnego ognia, jaki pojawił się na ósmym piętrze budynku. W sumie w bloku mieszkało około 200 osób, prawie wszyscy zostali ewakuowani. Prawie, bo niestety kilka z nich znaleziono martwych. Kilka kolejnych osób odniosło obrażenia.

Pilny apel służb do mieszkańców okolicy

"W związku z zadymieniem służby zaapelowały do mieszkańców okolicy o zamknięcie okien i drzwi oraz w razie potrzeby wyłączenie wentylacji. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej z kilku jednostek" - czytamy. Jak na razie nie ma informacji na temat możliwych przyczyny pojawienia się ognia.