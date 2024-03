Prezydent wyśmiany za to zdjęcie! "Jak Putin półnago na koniu"

i Autor: Soazig de la Moissonnière/INSTAGRAM, FORUM

Emmanuel Macron wywołał falę kpin i docinków! Porównują go do półnagiego Putina na koniu. Wszystko przez nowe zdjęcia w sieci

Emmanuel Macron wywołał burzę swoją nową sesją zdjęciową! Prezydent Francji niespodziewanie zaczął budować na Instagramie wizerunek twardziela, wywołując tym mieszane reakcje z przewagą złośliwych docinków. O co chodzi? Otóż oficjalny prezydencki fotograf Soazig de la Moissonniere pokazał w mediach społecznościowych zdjęcia z bokserskiego treningu Macrona. W obcisłej czarnej koszulce eksponującej muskuły i z zaciętą miną francuski przywódca wali w worek treningowy. Być może sesja ta miała współgrać z ostatnimi odważnymi deklaracjami Macrona, który w pamiętnej wypowiedzi pod koniec lutego "nie wykluczył" wysłania na Ukrainę zachodnich wojsk, po czym Putin zaczął mu grozić atomem.

"Publikuje zdjęcia tak, jak zrobiłby to Putin i inni przywódcy polityczni, którzy chcą podejść do polityki jak macho"

Ale Emmanuela Macrona zaczęto po pokazaniu tych zdjęć porównywać właśnie do Władimira Putina. Rosyjski dyktator przed laty chętnie robił sobie sesje mające pokazywać go jako twardziela. Najsłynniejsze tego rodzaju zdjęcie rosyjskiego prezydenta pokazywało go jadącego półnago na koniu. "Publikuje zdjęcia tak, jak zrobiłby to Putin i inni przywódcy polityczni, którzy chcą podejść do polityki jak macho" – powiedział Yannick Jadot, senator partii EELV w wywiadzie dla France 2. Internauci przypominają zdjęcie półnagiego Putina i stroją sobie z Macrona żarty, są nawet tacy, którzy twierdzą, że dorobił sobie muskuły w programie graficznym!

Putin na koniu z gołą klatą. To zdjęcie ma już 15 lat

Władimir Putin od lat przywiązuje dużą wagę do propagandy i budowania swojego wizerunku. Nie raz wykpiwano jego "ustawki" z fotografami, w wyniku których powstawały sztuczne i pełne przesady sesje zdjęciowe. A to przypadkowo wyławiał amfory z dnia morza, a to latał na motolotni w stadzie żurawi. Największy rozgłos zyskało pewne zdjęcie, które wykonano w 2009 roku. Od razu stało się memem i doczekało się licznych przeróbek. Zdjęcie przedstawiało Putina, który z nagim torsem jedzie na koniu przez Syberię. Miało zapewne udowadniać, że Putin to twardy przywódca, który żadnych wyzwań się nie boi i nie zamyka się na salonach. Po latach Putin wywołuje już niestety nie śmiech, tylko oburzenie i obawę.

Emmanuel Macron i inni przywódcy żartowali kiedyś ze zdjęcia Putina. "Musimy mu pokazać nasze umięśnione klaty!"

W czerwcu 2022 roku podczas szczytu grupy G7 na zamku Elmau w Bawarii przypomniano sobie czasy, gdy prężenie muskułów przez rosyjskiego prezydenta nie wydawało się jeszcze aż tak groźne, jak dziś. "Musimy pokazać, że jesteśmy silniejsi niż Putin" - mówił przy stole brytyjski premier Boris Johnson. "Postaramy się wystąpić z gołymi klatami na koniach" - dowcipkował kanadyjski premier Justin Trudeau. "Musimy mu pokazać nasze umięśnione klaty!" - podchwycił żart Johnson. "Zdejmujemy marynarki? Powinniśmy się rozebrać?" - dodawał. "Jazda na koniu jest najlepsza" - dorzuciła Ursula von der Leyen.

The French president seems to have the eye of the tiger in his latest Rocky-like official photoshoot, but many wonder who Macron is really posing for. Is he using President Putin's macho playbook to back up his stance on Ukraine? pic.twitter.com/Va0kkQKll5— DW News (@dwnews) March 21, 2024

