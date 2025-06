Przez lata trenował Anglię, chce poprowadzić reprezentację Polski! Uznany selekcjoner zgłosił się do PZPN

Kto przejmie reprezentację Polski po Michale Probierzu? To pytanie zadają sobie polscy kibice od 12 czerwca, gdy były już selekcjoner podał się do dymisji. Na giełdzie nazwisk dominują te polskie - jak Adam Nawałka, Maciej Skorża czy Jan Urban - ale kolejne dni przynoszą coraz więcej zagranicznych opcji. W mediach mówi się już o kandydaturach Nenada Bjelicy, Miroslava Klose czy Carlosa Queiroza, a we wtorek, 17 czerwca, o hitowej możliwości poinformował "Przegląd Sportowy Onet"!

Legenda z Niemiec chce objąć reprezentację Polski! Sensacyjne zgłoszenie. Nowy kandydat na selekcjonera

Gareth Soughate chce poprowadzić reprezentację Polski! Anglię doprowadził do dwóch finałów Euro

"Do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęła oferta zatrudnienia Garetha Southgate'a" - informuje polski portal. Gareth Soughate to były trener reprezentacji Anglii, który był jej selekcjonerem w latach 2018-2024. W tym czasie dwukrotnie doprowadził Anglików do finału Euro (2020, 2024), a także półfinału mistrzostw świata w 2018 roku. W meczu o trzecie miejsce lepsza okazała się wtedy Belgia (2:0).

Ta hitowa kandydatura ma jednak poważny mankament. Mianowicie chodzi o zarobki. Soughate w reprezentacji Anglii miał zarabiać 5 milionów funtów rocznie! To ponad dwukrotnie więcej od pensji Fernando Santosa, który był najdroższym selekcjonerem w historii reprezentacji Polski, zarabiając ok. 2 mln euro rocznie. Ta różnica może być dla PZPN nie do przeskoczenia, nawet jeśli kandydatura angielskiego trenera znalazłaby uznanie Cezarego Kuleszy.

Trenował Real Madryt i Portugalię, chce poprowadzić reprezentację Polski. Nowy kandydat na selekcjonera kadry

Warto zaznaczyć, że w angielskich mediach brakuje informacji o ofercie Southgate'a. Obchodzący w tym roku 55. urodziny trener poza reprezentacją Anglii trenował jedynie Middlesbrough (2006-2009) i młodzieżową kadrę Anglii (2013-2016). Wydaje się więc, że należy rozpatrywać tę kandydaturę w ramach ciekawostki. Prezes PZPN wydaje się zresztą skłaniać ku polskiej opcji.