Putin musi to nosić pod ubraniem?! "Na pewno miał to na sobie"

Władimir Putin i jego zwyczaje są owiane tajemnicą. Niektórzy sądzą nawet, że rosyjski prezydent nie żyje i jest zastępowany przez sobowtóra! Teraz na temat pewnego sekretu Władimira Putina pisze portal Moscow Times, powołując się na źródła zbliżone do Kremla. Putin musiał zmienić swoje obyczaje dotyczące... ubioru - piszą dziennikarze, powołując się na źródła zbliżone do Kremla. Podobno chodzi o nowe zalecenia Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i odpowiedzialnej za bezpieczeństwo głowy państwa Federalnej Służby Ochrony (FSO). Rosyjski przywódca został przez nich poinstruowany, by zaczął nosić kamizelkę kuloodporną.

"W tym roku 9 maja przywódca na pewno miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Uważam, że taka ostrożność jest słuszna"

To właśnie ta część ubioru jest ukrywana przez Władimira Putina pod płaszczami i garniturami w miejscach publicznych - uważa Moscow Times. "W tym roku 9 maja przywódca na pewno miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Uważam, że taka ostrożność jest słuszna" – powiedział portalowi kremlowski urzędnik. Brytyjska konsultantka ds. bezpieczeństwa Jade Miller potwierdziła doniesienia Moscow Times po obejrzeniu relazji z moskiewskiej parady zwycięstwa. Jak zauważa, Putin poruszał się sztywno i "sprawdzał, czy jest dokładnie zapięty, jakby chciał się upewnić, że nikt nie zobaczy, co ma pod płaszczem".

NEW: While the Kremlin states that it has a standard level of security, the special services control practically every aspect of Putin’s life — down to testing all of his meals for poison using a portable lab, a source close to the Kremlin told MT.https://t.co/uwffAukcXm— The Moscow Times (@MoscowTimes) June 4, 2024

