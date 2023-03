Putin na ostrym leczeniu. "Zaczął o 5 rano". Przedtem dał wojskowym nowy rozkaz!

Kijowska Szkoła Ekonomii straty materialne oświaty szacuje na 2,2 mld dolarów. Edukacja on line

Żołnierze Putina rozstrzelali go za dwa słowa! Drastyczne nagranie [18+]

Zabił Agnieszkę, gdy rowerem jechała do pracy. Uderzył ją i uciekł, usłyszał wyrok!

Śmierć panny młodej na weselu. Wprost nie do wiary, co stało się później

aż ciężko w to uwierzyć

O tym, że 5 marca (niedziela) Putin ma rozpocząć kolejną terapię onkologiczną, informował kilka dni temu autor telegramowego kanału Generał SWR, który prawdopodobnie jest byłym generałem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Rosji. To on przekazał, że 18 lutego rosyjski prezydent przeszedł badania, których wyniki były fatalne. "Ostatnia terapia nie dała oczekiwanych rezultatów i została przepisana nowa, która rozpocznie się 5 marca. To może i najprawdopodobniej wpłynie poważnie na plany i decyzje prezydenta w najbliższych dniach. Pogorszenie stanu zdrowia oznacza brak możliwości, aby prezydent podczas terapii mógł aktywnie uczestniczyć w różnych wydarzeniach, a także w pełni uczestniczyć w kierowaniu »specjalną operacją wojskową«" - pisał.

Putin stoi nad grobem? "Wszędzie zabiera tłum lekarzy"

Putin cierpi podobno z powodu raka trzustki i tarczycy, a także choroby Parkinsona. Z ustaleń wywiadów i niezależnych mediów wynika, że nie rusza się nigdzie bez sztabu lekarzy, który czasem liczy nawet 13 specjalistów. Ma ich rozlokowanych także w pobliżu swoich rezydencji - są w ciągłej gotowości. Z pewnością najbardziej zaufani właśnie są przy nim, bo Putin - zgodnie z zapowiedziami - zaczął 5 marca leczenie. Na razie jest kiepsko. "W niedzielę o piątej rano czasu moskiewskiego Putin rozpoczął kolejną terapię. Prezydent nie czuł się najlepiej przez cały dzień i głównie starał się odpoczywać. Początek wiosny będzie trudnym okresem dla Putina. W najbliższych dniach sobowtór prezydenta będzie wykorzystywany do udziału w imprezach masowych i spotkaniach, a z pomocą przyjdzie technologia Deepfake w trybie komunikacji wideo" - pisze w poniedziałek, 6 marca, Generał SWR.

Putin ostro do swoich ludzi. Żąda od nich niemożliwego?

Zanim rozpoczął leczenie, zdążył jeszcze zbesztać swoich ludzi i dać im nowe, ostre wytyczne dotyczące wojny na Ukrainie. Na sobotnim spotkaniu z blokiem wojskowym był bardzo niezadowolony z obecnej sytuacji na froncie, rzucał wyzwiskami i wulgaryzmami. "Putin zbeształ uczestników spotkania, zarzucając im praktycznie sabotaż i całkowity brak profesjonalizmu. Prezydent zażądał wyjaśnień, gdzie są wyniki »wielkiej ofensywy« na froncie i nie czekając na odpowiedź, sam podsumował stwierdzeniem: »w ch***«. (...) Putin nie słuchał wymówek i po prostu zalewał wojsko wybiórczymi obelgami przez ponad piętnaście minut. Na koniec prezydent zasugerował: »W razie potrzeby jeszcze co najmniej sto tysięcy [żołnierzy - przyp. red.] i wynik do końca marca«".

On Sunday at five in the morning Moscow time, #Putin started another course of therapy. The president did not feel the best all day and mostly tried to rest. The beginning of spring will be a difficult time for Putin. In the coming days, the president's double will...1/2 pic.twitter.com/yiT1dFtTvy— generalsvr_en (@generalsvr_en) March 6, 2023

Sonda Czy Putin przegra wojnę? Tak Nie Nie wiem