Putin nazwał dwa kraje NATO "niebezpiecznymi". Podał nazwy państw

Władimir Putin powiedział, że Rosja będzie bronić swoich interesów przed "niebezpiecznymi państwami". Wymienił dwa kraje NATO

Donald Trump raz po raz podnosi temat Grenlandii, którą chce przejąć za wszelką cenę. W ostatnim wywiadzie dla telewizji NBC prezydent Stanów Zjednoczonych nie wykluczył nawet użycia siły militarnej w celu zdobycia ważnej strategicznie wyspy, obecnie zależnej od Danii, choć posiadającej premiera i pewną autonomię. Podczas przemówienia w Murmańsku Władimir Putin przyjął ze zrozumieniem plany przejęcia Grenlandii przez USA. Jak powiedział, Stany Zjednoczone mają "poważne plany dotyczące Grenlandii" i plany te mają "głębokie korzenie historyczne". "To oczywiste, że rola i znaczenie Arktyki zarówno dla Rosji, jak i dla całego świata rośnie. Ale niestety, geopolityczna konkurencja, walka o pozycje w tym regionie również się nasila" - mówił Władimir Putin podczas forum dotyczącego Arktyki. Zapowiedział też zwiększenie w tym regionie świata rosyjskiej obecności wojskowej.

Putin: "Przypomnę, że w 1868 r. zakup Alaski został wyśmiany w amerykańskich gazetach"

Rosyjski prezydent stwierdził też w Murmańsku, że "kraje NATO coraz częściej wyznaczają Dalekiej Północy rolę trampoliny do ewentualnych konfliktów", a Moskwa obserwuje rozwój wydarzeń i zastanawia się nad odpowiednią reakcją. "Rosja będzie nadal bronić swoich interesów" w Arktyce przed "niebezpiecznymi" państwami" - powiedział Władimir Putin w Murmańsku. Wymienił nazwy dwóch krajów należących do NATO, które jego zdaniem stwarzają zagrożenie. Jego zdaniem to Szwecja i Finlandia. Oba te państwa dołączyły do NATO już po wybuchu wojny na Ukrainie. Putin przypomniał też, jaka była reakcja świata na kupno Alaski od Rosji przez USA w 1867 roku. "Przypomnę, że w 1868 r. zakup Alaski został wyśmiany w amerykańskich gazetach" – powiedział Putin. Jego zdaniem podobnie dziś plany Trumpa dotyczące Grenlandii są niesłusznie uznawane za ekstrawaganckie.

