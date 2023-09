Putin nie wychodzi z łóżka i zwija się z bólu? Jego sobowtór wymyka się spod kontroli!

Zaledwie kilka tygodni temu Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu, w rozmowie z Anżeliką Rudenko z Radia Swoboda wysnuł teorię, że Putin może już od jakiegoś czasu nie żyć. Jego zdaniem, "Putin, jakiego wszyscy znali" ostatni raz był widziany 26 czerwca 2022 roku. Zaufany człowiek prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego stwierdził wtedy, że jest możliwe, aby od 14 miesięcy rosyjski prezydent już nie żył. "Albo nie żyje, albo jego stan zdrowia jest bardzo ciężki, albo po prostu nie chce się pojawić publicznie, powodów może być wiele".

Nikt nie widział prawdziwego Putina od roku?

To także Budanow swego czasu informował, że Putin przez większość czasu przebywa w odosobnieniu, a zastępują go sobowtóry. "Wiemy konkretnie o trzech osobach, które stale się pojawiają zamiast niego, ale ilu ich jest dokładnie, nie wiemy. Wszyscy przeszli operację plastyczną, żeby wyglądać podobnie. To, co ich zdradza, to wzrost, a także mowa ciała i płatki uszu, ponieważ są one unikalne dla każdego człowieka". Te sobowtóry podobno coraz odważniej poczynają sobie na Kremlu. A ich zapału nie za bardzo jest komu studzić.

Sobowtór Putina przejął władzę w Rosji?

Na telegramowym kanale Generał SWR, którego autorem najprawdopodobniej jest były generał Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji, pojawiła się informacja o tym, że w ostatnich dniach sobowtór Putina nieco wymyka się spod kontroli i całkowicie zawłaszcza rolę głowy państwa. "Teraz, w okresie pogarszania się stanu zdrowia Putina, gdy lekarze prowadzący głowę państwa dają jednoznaczne, negatywne prognozy, wymyślane są programy dla sobowtóra z maksymalną obecnością w przestrzeni informacyjnej. Dubler prezydenta często spotyka się z ogromną liczbą ludzi, ma wielokrotne i niemal codzienne osobiste kontakty z osobami ledwo znanymi lub zupełnie nieznanymi, bez przestrzegania jakichkolwiek wymogów sanitarno-epidemiologicznych, norm i odległości" - czytamy.

Putin tymczasem jest w coraz gorszej formie. Nie ma ponoć wieczoru, by nie potrzebował pomocy. Tak było i w ten weekend. "Putin skarżył się na silny ból brzucha i nudności, natychmiast wysłano do niego lekarzy, którzy spędzili przy nim ponad godzinę i zostawili go, gdy zasnął".

Archival videos of Putin from the early 1990s were published by Finnish broadcaster Yle"A unique home archive shows how Putin spent his free time at a luxury villa in southern Finland during the collapse of the Soviet Union."At the time, Putin was head of the foreign… pic.twitter.com/WJYX8pi1U4— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2023

