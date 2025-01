Putin sprowadził słonie do Rosji! Był jeden warunek

Putin wymienił sześć myśliwców na sześć słoni! Zwierzęta przyleciały już z Birmy do Rosji. Trafią do cyrku kolegi dyktatora

Czegoś takiego chyba nikt się nie spodziewał! Rosyjski Sputnik pokazał film, na którym rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa, dogląda sześciu słoni. O co tu chodzi? Jak się okazuje, te egzotyczne zwierzęta zostały właśnie sprowadzone do Rosji w ramach... handlu wymiennego. Junta wojskowa władająca azjatycką Birmą (Mjanmą), państwem w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską, dała Putinowi słonie, a Putin Birmie myśliwce Su-30SME. Jeden słoń za jeden samolot! Pięć samic i jeden samiec trafiły do Federacji Rosyjskiej na pokładzie wojskowego samolotu Antonow An-124. Co z nimi będzie? Niestety, słonie trafiły do Wielkiego Moskiewskiego Cyrku, którego właściciel jest dobrym znajomym Putina. Chociaż w wielu miejscach świata występy zwierząt w cyrku zostały już dawno zakazane, to nie dotyczy to Rosji.

Przy okazji Bogu ducha winne słonie pomogły ocieplać wizerunek Marii Zacharowej, która znana jest z ostrych i niezbyt dyplomatycznych wypowiedzi, zwłaszcza tych dotyczących wojny na Ukrainie, a także Polski. W 2023 roku powiedziała chociażby, że nasz kraj ma na celu "pełzający podbój Ukrainy", wpisując się w znaną już kremlowską retorykę, zgodnie z którą Polska w sekrecie planuje zajęcie zachodnich ukraińskich ziem, a po zagranicznej wizycie Wołodymyra Zełeńskiego nazwała prezydenta Ukrainy "su...synem Zachodu". W listopadzie zeszłego roku, gdy Władimir Putin zmienił doktrynę nuklearną,rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedziała, że baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie "została wpisana na listę priorytetowych celów potencjalnego zniszczenia". Jest to amerykańska baza tarczy antyrakietowej sił powietrznych i część europejskiej infrastruktury NATO.

🐘HAATHI MERE SAATHI:🇲🇲Myanmar gifts 6 elephants to 🇷🇺Moscow circusForeign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova was spotted petting the elephants. pic.twitter.com/YMZt5EdwZf— Sputnik India (@Sputnik_India) January 10, 2025

