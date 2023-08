Putin wywoła katastrofę w elektrowni atomowej? "Przełom sierpnia i września"

General SVR: Rosja planuje wywołanie katastrofy w elektrowniach atomowych w Rosji i na Ukrainie. Winę za skażenie chce obarczyć Kijów

Od początku wojny na Ukrainie szczególny niepokój budzą losy elektrowni atomowych zlokalizowanych na jej terenie. Najpierw rosyjski okupant kontrolował przez pewien czas reaktor w Czarnobylu, teraz pod okupacją pozostaje Zaporoska Elektrownia Atomowa. Ostrzały, trzymanie na terenie zakładu materiałów wybuchowych, tajemnicze ewakuacje ludności - to wszystko pozwalało obawiać się tego, do czego zdolna jest Rosja. Teraz tajemniczy profil General SVR w mediach społecznościowych, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb mających nadal swoje źródła na Kremlu, nie ma w tej kwestii dobrych wieści. General SVR pisze, że Władimir Putin wydał rozkazy przygotowań do wywołania katastrofy w dwóch elektrowniach atomowych - w Zaporożu na Ukrainie oraz w Kursku, we własnym kraju. Według autorów profilu dyktator chce potem zrzucić winę za skażenie na Ukrainę. Już wcześniej miał takie zamiary, ale wyciek informacji opóźnił ich realizację. Teraz Putin podobno niestety wrócił do swojego strasznego planu.

"Putin nakazał wznowienie przygotowań, a realizacja planowana jest na koniec sierpnia lub początek września"

"Putin nakazał wznowienie przygotowań, a realizacja planowana jest na koniec sierpnia lub początek września" - pisze General SVR. "Putin jest gotów do kolosalnych poświęceń ludności cywilnej, doprowadzając do skażenia promieniowaniem ogromnych obszarów terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i wielu innych krajów, aby przełamać strategiczny impas" - dodają autorzy tekstu. "Jest ciężko chory, bez szans na wyzdrowienie. Prezydent domaga się szybkiego i skutecznego rozwiązania. (...) Ostrzegamy! Cała wina i odpowiedzialność za możliwe prowokacje katastrof spowodowanych przez człowieka w elektrowniach jądrowych w Kursku i Zaporożu spoczywa wyłącznie na prezydencie Rosji Władimirze Putinie i części jego świty".

"Rosja rozpatruje scenariusz aktu terrorystycznego na Zaporoskiej Elektrowni Atomowej"

Niedawno przed takim rozwojem sytuacji ostrzegał także ukraiński wywiad. 22 czerwca Wołodymyr Zełenski ujawnił, że Rosja rozważa przeprowadzenie ataku terrorystycznego z wykorzystaniem Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Powołał się na ustalenia ukraińskiego wywiadu. "Wywiad uzyskał informacje, iż Rosja rozpatruje scenariusz aktu terrorystycznego na Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - aktu terrorystycznego z emisją promieniowania. Przygotowali do tego wszystko" - napisał Zełenski w serwisie społecznościowym Telegram. "Przekazujemy wszystkie posiadane informacje naszym partnerom - każdemu na świecie. Europa, Ameryka, Chiny, Brazylia, Indie, świat arabski, Afryka - wszystkie kraje, absolutnie wszystkie powinny o tym wiedzieć" - dodał.

Sonda Czy Putin przegra wojnę? Tak Nie Nie wiem

the double catastrophe a "terrorist attack" on nuclear facilities. Ukraine will be accused of it. #Putin is ready to make colossal sacrifices among the civilian population, contaminating huge parts of the territory of #Russia, #Ukraine, #Belarus and a number of other...5/10 pic.twitter.com/q05DNyRTOp— generalsvr_en (@generalsvr_en) August 16, 2023