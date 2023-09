Putin zakazał Barbie, ludzie tłoczą się na dachach! "Oglądają pirackie kopie"

Putin upodabnia się do swojego sobowtóra! "Nakładają mu makijaż, by wyglądał jak on"

Film "Barbie" święci triumfy na całym ziemskim globie. Dzieło w reżyserii Grety Gerwig z Margot Robbie i Ryanem Gosslingiem w rolach Barbie i Kena już zostało najbardziej kasowym filmem 2023 roku, zarabiając 1,36 miliarda dolarów. Są jednak kraje, w których "Barbie" została zakazana, takie jak Liban i Kuwejt. Ale nie tylko tam dostęp do filmu jest mocno utrudniony. "Barbie" nie jest pokazywana w kinach również w Rosji. Po pierwsze dlatego, że hollywoodzcy giganci nie zdecydowali się na dystrybucję filmu z Rosji w proteście przeciwko wojnie na Ukrainie. A po drugie, same rosyjskie władze nie patrzą przychylnie na różowy film. Ministerstwo kultury już ostrzegło, że "Barbie" nie współgra z "rosyjskimi wartościami", a to w Rosji oznacza tyle, że Putin tego czegoś zakazał i ci, którzy to coś promują i podziwiają, będą mieć kłopoty. Są jednak tacy, którzy ryzykują wiele, byle tylko obejrzeć "Barbie" i pokazać ją innym.

Impreza z "Barbie" na syberyjskim dachu przyciągnęła tłumy

Jak pisze Daily Mail, do takich osób należy 21-letni Władimir Tichonienko, który wyświetla piracką kopię "Barbie" w swoim kinie w Tiumeniu. Z jakichś względów nieustraszony właściciel kina zdecydował się ujawnić to w mediach, choć zapewne z tego powodu niebawem zapukają do jego drzwi jacyś smutni panowie. Ale na razie jest wesoło. jak opowiada 21-latek, podczas imprez na dachu tłumy ludzi jedzą pizzę i piją piwo w różowych przebraniach, racząc się piracką "Barbie" z dubbingiem rodem z Kazachstanu. „Wszyscy dobrze się bawili, tańczyli i robili zdjęcia. Atmosfera była wspaniała i ekscytująca. Mamy nadzieję i szczęście, że rząd nie zwrócił na nas uwagi” – powiedział konspiracyjnie Tichonienko.

