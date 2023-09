Robotnicy zniszczyli jeden z najważniejszych zabytków świata. Bo chcieli zrobić sobie skrót

Koparką uszkodzili Wielki Mur w Chinach

Wielki Mur to jeden z najważniejszych i najcenniejszych zabytków Chin. Zbiór umocnień obronnych budowanych na przestrzeni wieków został w 1987 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Niestety, kilka dni temu został nieodwracalnie uszkodzony z powodu... ludzkiej głupoty. Jak przekazują lokalne media powołując się na komunikat policji, na początku tego tygodnia zatrzymano dwie osoby podejrzane o dewastację fragmentu zabytku. Powód, dla którego to zrobiły, jest szokujący.

Chiny. Chcieli skrócić sobie drogę, zniszczyli zabytek

Do zdarzenia doszło w powiecie Youyu w prowincji Shanxi na północy Chin. 38-letni mężczyzna oraz 55-letnia kobieta pracujący na pobliskiej budowie przy użyciu koparki mieli wybić w murze potężną wyrwę. Wszystko po to, by... skrócić sobie drogę. "Fragment muru, pochodzący z czasów dynastii Ming (1368-1644), został nieodwracalnie uszkodzony" – przekazał dziennik "China Daily". Zatrzymanym postawiono zarzut niszczenia zabytków. Na razie nie wiadomo dokładnie, co im grozi.

BREAKING: 2 construction workers smashed a path through the Great Wall of China because they wanted a shorter path to work.Both workers have now been arrested according to authorities. pic.twitter.com/MGAjdEX38A— Daily Loud (@DailyLoud) September 6, 2023

