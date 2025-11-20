Rodzice zabili dwoje dzieci, pozostałym kazali patrzeć. Szczegóły zbrodni przerażają

Potworna zbrodnia w USA. Rodzice zabili dwoje starszych dzieci na oczach dwójki młodszych. Szczegóły przerażają

Trudno uwierzyć w to, że aż tak okrutni rodzice mogą istnieć na świecie. Niestety, ta straszna historia wydarzyła się naprawdę w amerykańskim stanie Kalifornia. Zbrodni dokonano w szczytowym okresie pandemii koronawirusa, teraz matka i ojciec zamordowanych dzieci trafili pod sąd. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia od zaniepokojonych sąsiadów, którzy w listopadzie 2020 roku zadzwonili na policję i powiedzieli, że z jednego z domów w Lancaster wydobywa się silny, nieprzyjemny zapach. Do tego klienci mieszkającego w domu ojca rodziny zaczęli się niepokoić, bo byli z nim umówieni na treningi online, ale przestał się logować do sieci i nie było z nim żadnego kontaktu. Przybyli na miejsce strażacy stwierdzili, że w domu ulatnia się także gaz. Nie pozostawało nic innego, niż tylko wejść siłowo do budynku i sprawdzić, czy nie doszło tam do jakiegoś nieszczęścia. Niestety, to, co zastano w środku, przeszło najśmielsze oczekiwania nawet najbardziej doświadczonych śledczych.

Po paru latach sąd uznał rodziców winnych zarzucanych im czynów. Niebawem wyrok

W domu znaleziono ciała dwójki dzieci w wieku szkolnym. 12-letni Maurice Taylor Jr. i jego 13-letnia siostra Malaka Taylor zostali zamordowani w brutalny sposób nożem. Zwłoki były pozbawione głów. Pozostała dwójka dzieci mieszkającej w domu pary, chłopcy w wieku 8 i 9 lat, siedziała wygłodzona i przerażona w zamkniętym pokoju. Rodzice, Maurice Jewel Taylor Sr. (39 l.) i Natalie Sumiko Brothwell (48 l.) zostali aresztowani. Makabryczne wydarzenia potwierdził mediom, w tym CBS News, prokurator z Los Angeles. Jak dodał, sprawa jest tym straszniejsza, że rodzice po morderstwach pokazali ciała brata i siostry ich młodszemu rodzeństwu. Wszystko wskazuje na to, że horror poprzedziły rodzinne awantury podczas pandemii koronawirusa, gdy ludzie siedzieli zamknięci w domach od miesięcy. Zanim policja przyjechała do domu, dzieci siedziały głodne w pokoju przez kilka dni. Rodzice usłyszeli zarzuty dwóch zabójstw i znęcania się nad młodszymi synami, dopiero w ostatnich dniach sąd uznał ich winnymi. Wyrok zapadnie 13 stycznia. Grozi im dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. W Kalifornii nie jest obecnie wykonywana kara śmierci.

