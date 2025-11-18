Rodzice zagłodzili dziecko na śmierć. Powodem słowa wróżki

"Bild": Rodzice zagłodzili 3-letniego synka i znęcali się nad nim, bo wróżka wmówiła im, że to demon
Wstrząsające ustalenia śledztwa w sprawie śmierci 3-letniego chłopca w Austrii. Elias (+3 l.) zmarł w Tyrolu jeszcze w maju tego roku. Jego śmierć od początku wydawała się podejrzana. Ojciec zadzwonił na policję dopiero następnego dnia po zgonie chłopca, a na ciele dziecka znaleziono obrażenia, poza tym malec w chwili śmierci ważył tylko siedem kilogramów. Rodzice Elisa, Kevin M. (25 l.) i Nathalie M. (26 l.), zostali zatrzymani i aresztowani. Usłyszeli zarzuty zabójstwa syna. Teraz "Bild" informuje o efektach śledztwa, które doprowadziło do tego, że małżeństwu M. grozi dożywocie. Jak się okazało, Elias miał trzy siostry. One były karmione i wychowywane normalnie. Niestety, ich brata spotkał zupełnie inny los. Kiedy inne dzieci szły do McDonald’s lub na jakąś familijną imprezę, on zostawał w domu. A gdy rodzice wracali, zaczynało się piekło. Chłopiec był bity drewnianą łyżką, zawiązywano mu oczy, krępowano go, izolowano od rodzeństwa, trzymano w zamkniętym pokoju, a do tego głodzono.
ZOBACZ TEŻ: Tragiczna śmierć Polki w Kenii! "Uderzyła ogromna fala"
Wróżbitka wmówiła rodzicom, że ich trzyletni syn to tak naprawdę demon, którego trzeba „osłabić i zniszczyć”
Skąd takie okrucieństwo? Jak informuje "Bild", powołując się na ustalenia śledztwa, powodem takiego traktowania dziecka były... słowa wróżki, pod której wpływem znajdowali się rodzice Eliasa i jego sióstr. Kobieta wmówiła im, że ich trzyletni syn to tak naprawdę... demon, którego trzeba „osłabić i zniszczyć”. To wystarczyło, by dziecko stało się ofiarą przemocy. Tak skrajnej, że Kevin i Nathalie z Austrii zostali aresztowani pod zarzutem „morderstwa dokonanego przez tortury i zaniechanie”. Prokuratura nie ma wątpliwości: dziecko było celowo głodzone przez co najmniej kilka tygodni, a opieki medycznej celowo mu odmawiano. Brak doniesień o tym, czy wróżbitka też poniesie jakieś konsekwencje tragedii.