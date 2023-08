Rodzina królewska skasowała tytuł księcia Harry'ego! "To oficjalne"

Książę Harry stracił swój tytuł. Przełomowy zapis pojawił się na oficjalnej stronie Pałacu Buckingham

Książę Harry tęskni za domem i niekiedy chciałby cofnąć czas, by wrócić do brytyjskiej rodziny królewskiej - takie plotki pojawiają się raz na jakiś czas, choć Sussexowie oficjalnie nigdy ich nie potwierdzili, podobnie jak pogłosek o swoim rzekomym kryzysie małżeńskim. Niektórzy komentatorzy królewskiego życia uważali jeszcze niedawno, że Harry zostałby przyjęty w pałacu z otwartymi ramionami. Czyżby jednak właśnie pojawił się znak, że ostatnia szansa księcia Harry'ego na powrót do brytyjskiej rodziny królewskiej zniknęla na zawsze?! Brytyjskie media zauważyły tajemniczą zmianę, która pojawiła się na oficjalnej stronie Pałacu Buckingham. Książę Harry do niedawna występował tam pod swoim niegdysiejszym tytułem HRH - His Royal Highness, czyli Jego Królewska Wysokość. Teraz, dosłownie z dnia na dzień, ten tytuł tam skasowano.

Tytuły "Jego Królewska Wysokość" i "Jej Królewska Wysokość". Meghan i Harry nie mogli używać ich publicznie od Megxitu

Możliwe, że fakt, iż tytuł wciąż był na stronie w czerwcu 2023 roku, można tłumaczyć zwykłym przeoczeniem kogoś, kto prowadzi stronę Pałacu Buckingham. Warto przypomnieć, że jednym z postanowień porozumienia zawartego z Meghan Markle i księciem Harrym po ich odejściu z rodziny królewskiej było to, że choć zachowają tytuły HRH, nie będą mogli używać ich publicznie. W przypadku Meghan tytuł Her Royal Highness zniknął z oficjalnej biografii natychmiast, jeszcze w 2020 roku, w przypadku Harry'ego dopiero teraz. Czy była to czyjaś wiele mówiąca decyzja, a może tylko prosta pomyłka?

Long overdue. It is outrageous however that Harry and Meghan still retain the Royal titles of Duke and Duchess of Sussex. Prince Harry's HRH title stripped from Royal Family website bio https://t.co/sImeyidwQZ via @MailOnline— Nile Gardiner (@NileGardiner) August 9, 2023

