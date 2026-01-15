Rosja odradza podróże do Polski! "Zdecydowane zalecenie"

Ambasada Rosji w Polsce wydała komunikat, w którym zdecydowanie odradza Rosjanom podróże do Polski

Skąd taka decyzja? Ambasada Rosji w Warszawie w środę, 14 stycznia opublikowała na serwisie społecznościowym Telegram komunikat, w którym odradza Rosjanom podróżowanie do Polski. Jako powód urzędnicy podają "wzrost nastrojów rusofobicznych". Podróże do Polski nie są zalecane, chyba że zachodzi stan wyższej konieczności - piszą pracownicy ambasady. Oto pełna treść komunikatu:

"Ostrzeżenie dla obywateli Rosji planujących podróż do Polski

• W Polsce obserwuje się wzrost nastrojów rusofobicznych, a liczba przypadków prześladowań obywateli rosyjskich i oskarżeń wobec nich opartych na całkowicie sfabrykowanych zarzutach rośnie.

• Podróże do nowych regionów Rosji wiążą się z ryzykiem. Takie działania mogą zostać uznane za nielegalne przez polskie władze, na wniosek Ukrainy.

• W obecnej sytuacji Ambasada Rosji w Polsce zdecydowanie zaleca obywatelom Rosji powstrzymanie się od podróżowania do Polski, chyba że jest to absolutnie konieczne".

Rosja odradza Rosjanom podróże do Polski, a Polska odradza Polakom podróże do Rosji

Warto zauważyć, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza z kolei Polakom podróże do Rosji. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Rosji w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne. Obywatelom polskim przebywającym w Rosji zalecamy opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi, jeżeli sytuacja życiowa, rodzinna lub zawodowa nie wymaga konieczności pozostawania na terytorium tego kraju" - głosi początek tego oświadczenia. Jak czytamy w dalszej jego części, ewentualna pomoc przedstawiciela polskiego na terenie Federacji Rosyjskiej może być utrudniona z powodu redukcjipersonelu dyplomatyczno-konsularnego "W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub wręcz niemożliwa" - brzmi ostrzeżenie w komunikacie na stronach polskiego MSZ.

