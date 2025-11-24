Rosja reaguje w sprawie Genewy! Pieskow: "Nie ma jeszcze planów"

Rosja milczy po weekendowych rozmowach w Genewie, gdzie Europa modyfikowała amerykański plan pokojowy dla Ukrainy.

Europejscy liderzy zaproponowali wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów i gwarancje bezpieczeństwa od USA.

Rzecznik Kremla twierdzi, że Moskwa nie otrzymała oficjalnych komunikatów i nie planuje spotkań negocjacyjnych.

Jakie będą dalsze kroki Europy i USA w obliczu rosyjskiej obojętności?

W poniedziałek, 24 listopada, pojawił się głos z Rosji po tym, co w weekend działo się w Europie. Przypomnijmy, w niedzielę, 23 listopada, w Genewie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także przedstawiciele Włoch, USA, UE oraz Ukrainy. Rozmowy dotyczyły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, zaproponowanego przez Donalda Trumpa, w którego tworzenie nie była w ogóle zaangażowana Europa, a który komentatorzy polityczni opisują jako "podyktowany przez Putina".

Europa wzięła sprawy w swoje ręce

"Wystawieni za drzwi wrócili oknem" - napisała "La Repubblica" o europejskich przywódcach i przekazała, że wśród ich propozycji jest ta, by przeznaczyć zamrożone rosyjskie aktywa na odbudowę Ukrainy i odszkodowania dla tego kraju, a także by zwrócić się o gwarancje bezpieczeństwa ze strony Amerykanów, które będą odzwierciedlać klauzulę dotyczącą wzajemnej obrony zawartą w artykule 5 NATO.

Rosja reaguje. Rzecznik Kremla przemówił po Genewie

Biuro prasowe Kremla przekazało teraz, że "rosyjskie władze nie dostały żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie niedzielnych rozmów w Genewie". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Moskwa nie będzie komentować medialnych doniesień na ich temat i dodał, że "nie ma jeszcze planów, by w tym tygodniu spotkali się rosyjscy i amerykańscy negocjatorzy".

PAP przypomina, że po niedzielnych rozmowach w Genewie szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział, że jest "bardzo optymistycznie" nastawiony do możliwości osiągnięcia porozumienia oraz, że były to "najbardziej produktywne negocjacje ze wszystkich". Dodał jednocześnie, że "jest kilka kwestii, nad którymi musimy nadal pracować". Rubio poinformował, że po zakończeniu rozmów USA – Ukraina o ich wynikach zostanie poinformowana Rosja.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że spotkanie unijnych liderów na temat Ukrainy, jakie odbywa się w poniedziałek (24 listopada) w Angoli potwierdziło zjednoczoną postawę UE we wspieraniu Kijowa. We wtorek dojdzie do spotkania koalicji chętnych na temat rozmów pokojowych.