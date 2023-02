Szykuje się potężny polsko-rosyjski skandal. Rosyjskie "Wiedomosti" donoszą, że wiceprzewodnicząca komisji rosyjskiej Dumy Państwowej ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Olga Zanko, zaproponowała, by z filmu "Ironia losu" Eldara Riazanowa, w Polce znanego pod tytułem "Szczęśliwego Nowego Roku", wymazać jego główną bohaterkę, polską aktorkę Barbarę Brylską (81 l.). To właśnie ten obraz, który miał swoją premierę w 1975 roku, stał się na terenie Związku Radzieckiego kultowy i sprawił, że artystka stała się najbardziej znaną polską aktorką w ZSRR. W 1977 za rolę w nim otrzymała Nagrodę Państwową ZSRR.

Barbara Brylska wymazana z filmu? "Daliśmy jej chwałę i honor"

Skąd ten pomysł? Rosyjskie media reżimowe twierdzą, że Brylska obraziła Rosję, która "dała jej sławę, chwałę i honor". Chodzi o rzekomą niedawną wypowiedź Polki na temat innej aktorki. Jak relacjonuje Biełsat, Brylska - zgodnie z doniesieniami rosyjski mediów - stanęła po stronie swojej przyjaciółki, rosyjskiej aktorki Liji Achedżakowej, która za krytykę inwazji na Ukrainę straciła pracę w teatrze Sowriemiennik w Moskwie, a która grała tam przez niemal 50 lat. Brylska powiedziała jej podobno: "Lija, tak trzymać! Ojczyzna, taka ojczyzna, jest jej niegodna. Oczywiście, że musi wyjechać. Oni nie dadzą jej żyć, ci komuniści, ludzie przeklęci przez Boga. Powinna wyjechać i walczyć jak my". Podobno, bo żadne rosyjskie medium nie podaje źródła tych słów, a Brylska raczej nie jest aktywna w serwisach społecznościowych.

Barbara Brylska podpadła Rosjanom. Powiedziała to, czy to sobie wymyślili?

Nie przeszkadza to deputowanej w tym, by atakować Polkę. "Dla aktora najstraszniejszą karą jest zapomnienie. Aktorka Brylska, niegdyś ukochana przez cały kraj, dokonała wyboru. Jaką krótką ma pamięć! Przez wiele lat cieszyła się w naszym kraju honorem i szacunkiem, była kochana przez publiczność, była filmowana przez naszych reżyserów. I oto jest, wdzięczność - aktorka nazwała swoich fanów przeklętymi ludźmi. A wszystko po to, by wesprzeć swoją przyjaciółkę, która zdecydowanie sprzeciwia się operacji specjalnej" - mówiła Zanko dla "Wedomosti".

Rosja pozbywa się polskiej gwiazdy. "Łatwo ją zastąpić"

Zaprezentowała także, jak łatwo można "wymazać" Brylską ze słynnego filmu. "Na przykład za pomocą sieci neuronowej i zastąpić ją twarzą innej aktorki, która szanuje nasz kraj i nasz naród. Pokażę, jak może wyglądać film bez aktorki, dzięki neurosieci. Zamieniłam ją na Walentynę Tałyzinę, która podkładała głos Brylskiej w tym filmie. (…) Sama to zrobiłam, profesjonaliści zrobią to jeszcze bardziej wiarygodnie" - chwaliła się.

