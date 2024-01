Rosyjski agent zatrzymany! "Chciał wywołać masowe skażenie substancjami toksycznymi"

Student sprzedawał Rosjanom informacje o lokalizacji magazynów z substancjami toksycznymi. Chciał wywołać katastrofę i masowe skażenie

Katastrofa ekologiczna, którą chciała wywołać Rosja, została udaremniona w ostatniej chwili - ogłosiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Zatrzymano mężczyznę, który miał za zadanie wywołać masowe skażenie na południu Ukrainy, by dodatkowo destabilizować sytuację w regionie. Miało to być coś, co mogło dorównać katastrofie po czerwcowym wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce. Agent pracujący dla rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) miał za zadanie ustalić, gdzie w obwodzie odeskim znajdują się magazyny pestycydów. Rosjanie chcieli następnie zaatakować te miejsca przy pomocy dronów i rakiet, tak by toksyczne substancje wydostały się do środowiska i spowodowały katastrofę ekologiczną.

Student sprzedał się Rosjanom. Teraz grozi mu dożywocie

Agent rosyjski, który został zatrzymany przez ukraińskie służby zajmujące się cyberbezpieczeństwem, śledził także rozmieszczenie ukraińskich wojsk. Pracował pod przykrywką, jeżdżąc taksówką, co umożliwiało mu obserwacje. Zatrzymany mężczyzna był też studentem uniwersytetu w Odessie. Pracę dla rosyjskiego wywiadu rozpoczął jesienią 2023 roku. Za pieniądze sprzedawał Rosjanom informacje, które przekazywał przy pomocy... internetowych komunikatorów. Za zdradę stanu w stanie wojennym na Ukrainie obecnie grozi dożywotnie pozbawienie wolności.

Sonda Czy Ukraina jest w stanie wygrać wojnę? Tak Nie Nie mam zdania

An FSB agent in Odesa was preparing an ecological terrorist attack.As SBU reported, a student at Odessa University tried to identify and transfer the coordinates of warehouses and warehouses where toxic substances, in particular pesticides, are stored.More 👇 pic.twitter.com/U3w5CqN61i— * (@V141NG) January 18, 2024

Quiz 100 pytań z wiedzy ogólnej. 82/100 oznacza, że masz umysł doskonały! Pytanie 1 z 100 1. Na początek coś prostego. Który ocean jest największy? Atlantycki Spokojny Indyjski Arktyczny Dalej