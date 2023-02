Rosyjski król popu balował na rozdaniu Grammy! Nosi sygnet z twarzą Putina, śpiewa na Krymie

"Filip Kirkorow, narzędzie propagandy Kremla, który był głośnym zwolennikiem ludobójstwa Ukraińców, bawi się na rozdaniu nagród Grammy. Pytanie: Co on robi w Stanach Zjednoczonych?" - pyta na Twitterze Michaił Chodorkowski, rosyjski opozycjonista. Pokazuje przy tym zdjęcie, na którym widać Kirkorowa, wystrojonego jak zawsze w markowe ciuchy od projektantów, jak uśmiecha się pozując na tle sali, w której w weekend odbywała się gala rozdania tegorocznych nagród Grammy. "Demonstracja rosyjskiego uzależnienia od zachodniej mody i stylu życia…", "Jak u diabła on się przedostał do Stanów Zjednoczonych?", "Sankcje nie działają?" - piszą komentujący.

Filip Kirkorow to bard Putina. Nosi sygnet z jego podobizną

Rzeczywiście, trudno uwierzyć, że Kirkorow, nazywany bardem Putina, przez wzgląd na jego uwielbienie dla rosyjskiego prezydenta i fakt, że z wielką ochotą zgodził się zagrać koncert na okupowanym przez Rosję Krymie, przedostał się do USA bez problemu. 56-letni "król rosyjskiego popu" nosi koszulki z podobizną Putina, swego czasu miał nawet sygnet z jego miniaturową główką. "To symbol przynależności do grupy normalnych ludzi, takich, którzy rzucają wyzwanie światowym korporacjom, kolorowym rewolucjom, humanitarnym bombardowaniom i podwójnym standardom Zachodu. Władimir Putin to lider i ja go popieram – mówił, a cytował go m.in. "Newsweek" i Onet. Kirkorow modlił się też o wygraną Trumpa w wyborach prezydenckich, przekonując, że "dwa wielkie narody muszą się stać przyjaciółmi pod wodzą wielkich liderów".

Król popu z Rosji był mężem Ałły Pugaczowej

Kirkorow stał się rozpoznawalny dzięki ślubie z rosyjską megagwiazdą, starszą od niego o 18 lat Ałłą Pugaczową. Małżeństwo przetrwało 11 lat, a kilka lat po jego zakończeniu Kirkorow po raz kolejny zszokował opinię publiczną, stając się ojcem dwójki dzieci urodzonych przez matki zastępcze i wyjawiając światu, że jest gejem. Rosyjski król popu szokował jednak nie tylko nagłymi zwrotami akcji w swoim życiu, ale także agresją. Dwukrotnie odpowiadał za brutalne pobicie kobiet, nie umiał też panować nad złością np. podczas koncertów. Nie przeszkodziło mu to jednak zrobić oszałamiającej kariery i dorobić się ogromnego majątku, obejmującego m.in. prywatny helikopter czy warte miliony wille.

Philipp Kirkorov, a Kremlin propagandist' tool who has been a vocal supporter of the genocide of Ukrainians, partying at the Grammy awards @RecordingAcad. Question: What is he doing in the United States?#GRAMMYs pic.twitter.com/uJFfBhhTJg— Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) February 6, 2023

🤡 Philipp Kirkorov, got really tense when he heard "Glory to Ukraine" in the U.S. The bloody dictator's fan travels around the U.S. and pamper himself with steaks. Of course, loving Russia is better from a distance. pic.twitter.com/DizLDNpNbL— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2022

