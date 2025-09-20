Setki rosyjskich dronów nad Ukrainą. Polska też poderwała myśliwce

Rosja wystrzeliła setki dronów nad Ukrainę. Trzy ofiary śmiertelne, ponad 30 rannych

Dziś, 20 września w nocy i nad ranem Ukraina została zaatakowana przez Rosję przy użyciu 619 środków napadu powietrznego – poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne. Trzy osoby zginęły w mieście Dniepr oraz w obwodach czernihowskim i chmielnickim. W Dnieprze rannych zostało 26 osób, a w obwodzie czernihowskim – osiem osób. W wyniku uderzeń zginęły co najmniej trzy osoby, a ponad 30 zostało rannych. Rosyjska armia użyła 579 dronów Shahed i wabików, osiem pocisków balistycznych Iskander-M/KN-23 wystrzelonych z rejonu Jejska i okupowanego Krymu oraz 32 pociski manewrujące Ch-101 z obwodu saratowskiego. Atak był zmasowany – jednoczesne uderzenia w wyznaczone cele dużą liczbą rakiet i dronów różnych typów. Do godziny 9 czasu ukraińskiego zestrzelono 552 drony Shahed i wabiki, dwie rakiety balistyczne oraz 29 pocisków Ch-101. Trafienia odnotowano w 10 lokalizacjach, a szczątki zniszczonych obiektów spadły w tych samych miejscach.

"Każde takie uderzenie to nie konieczność wojskowa, lecz świadoma strategia Rosji"

„Każde takie uderzenie to nie konieczność wojskowa, lecz świadoma strategia Rosji, mająca na celu zastraszenie cywilów i niszczenie infrastruktury. Potrzebna jest silna odpowiedź międzynarodowa” – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W odpowiedzi na aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało dyżurne pary myśliwców, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Operowanie lotnictwa polskiego i sojuszniczego zakończono ok. godziny 7 czasu polskiego. Na szczęście na terenie Polski nic się nie stało.

⚡️Update: 1 killed, 13 injured in large-scale Russian missile, drone attack on Ukrainian cities.In Dnipropetrovsk Oblast, Governor Serhii Lysak reported that one person was killed and 13 others injured amid the large-scale attack on the country.https://t.co/uGkjxH8PQt— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 20, 2025