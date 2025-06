Co tam się wydarzyło?!

Siły izraelskie przejęły statek z Gretą Thunberg i "celebrytami". Wieźli pomoc humanitarną

Pływający pod brytyjską banderą jacht Madleen, obsługiwany przez pro-palestyńską koalicję Flotylli Wolności, który miał dostarczyć symboliczną pomoc humanitarną do Strefy Gazy i zwrócić uwagę świata na to, co się tam dzieje, został przechwycony przez siły izraelskie. Na pokładzie statku znajdują się m.in. aktywistka Greta Thunberg i aktor Liam Cunningham.