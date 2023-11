Skandal na urodzinach Leonardo DiCaprio! Była gwiazdora wyrzucona z imprezy

Upokorzenie byłej kochanki Leonardo DiCaprio! Seksowna Victoria Lamas została wyrzucona z imprezy urodzinowej gwiazdora. Daremnie dobijała się do drzwi willii

Skandal na imprezie urodzinowej Leonardo DiCaprio (49 l.)! W miniony weekend w rezydencji gwiazdora w Beverly Hills rozegrały się rozdzierające sceny. Aktor zaprosił całą śmietankę Hollywood, a także oczywiście swoją aktualną miłość, czyli Vittorię Ceretti (25 l.). Jak głoszą plotki, związek z 25-latką to dla gwiazdora "Titanica" coś poważniejszego i prawdziwa miłość! Ale nie tylko włoska piękność ma chrapkę na boskiego Leo! Jak się okazało, DiCaprio poderwał już tyle modelek, że w końcu zabrakło dla nich miejsca na imprezie urodzinowej gwiazdora. Przynajmniej dla Victorii Lamas (24 l.), która krótko spotykała się z aktorem w 2022 roku, a teraz najwyraźniej chciała odświeżyć tę obiecującą znajomość, lecz na oczach paparazzich przeżyła koszmarne upokorzenie u drzwi swojego byłego. Modelka daremnie dobijała się do rezydencji i została wyproszona! Tymczasem w willi DiCaprio bawił się z nową ukochaną. O zgrozo...

Kim jest Vittoria Ceretii, a kim Victoria Lamas? Aktualna i była ukochana gwiazdora

Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti (25 l.) poznali się na Ibizie. Wtedy jeszcze wydawało się, że to tylko przyjaźń. Jednak już w czerwcu włoska modelka ogłosiła separację z mężem, DJ-em Matteo Millerim, a w sierpniu sfotografowano ją z DiCaprio na randce, zaś ich czułe gesty nie pozostawiały już wątpliwości co do tego, że połączył ich ognisty romans. Potem Leo był widywany na jachcie z innymi pięknościami, niekiedy dwiema naraz, ale wygląda na to, że Ceretti przymknęła na to oko. W efekcie DiCaprio co najmniej od trzech miesięcy spotyka się z tą samą dziewczyną! Tymczasem Victoria Lamas to modelka, która próbuje również sił w aktorstwie. Na razie zagrała w sześciu krótkich produkcjach, ale na pewno ma apetyt na więcej. Urodziła się dwa lata po premierze "Titanica", który zrobił gwiazdę z DiCaprio!

Sonda Czy Leonardo DiCaprio to dobry aktor? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania

Leonardo DiCaprio’s former gal pal Victoria Lamas denied entry into actor’s 49th birthday party https://t.co/SKWfBFuGS4 pic.twitter.com/O9gDSOrNEk— Page Six (@PageSix) November 13, 2023

QUIZ. Polskie piosenki o miłości! Potrafisz dokończyć każdy tekst? Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst piosenki. "Byłaś serca biciem / Wiosną, zimą, życiem / Marzeń moich echem..." Wiosną i oddechem Winem, wiatrem, śmiechem Wiatrem, słońcem, śmiechem Dalej