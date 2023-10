Skandal w gimnazjum. Doszło do bójki 15-latka z nauczycielem! Nagranie trafiło do sieci!

Oczy całego świata są zwrócone na Izrael, który 7 października 2023 roku został zaatakowany przez Hamas. Setki zabitych, tysiące rannych i nieokreślona liczba porwanych. W ciągu jednego dnia Izrael zmienił się w miejsce totalnej wojny, w której giną ludzie. Co więcej, wciąż nie widać końca walk. Co więcej, do kontrowersyjnych zachowań zwolenników dochodzi w całej Europie. W sieci od soboty pojawiają się filmy pokazujące "świętujących" z palestyńskimi flagami na ulicach miast całego świata. W Berlinie mężczyźni rozdawali nawet ciastka przechodniom, by "uczcić" ataki na Izrael jako "zwycięstwo ruchu oporu". Również w stolicy Niemiec doszło do wstrząsającego incydentu w jednym z tamtejszych gimnazjów.

W poniedziałkowe przedpołudnie 14-letni uczeń gimnazjum w dzielnicy Neukölln przyszedł do szkoły owinięty wielką flagą Palestyny i z szalikiem w takich samych barwach. To nie spodobało się jednemu z nauczycieli, który na szkolnym boisku miał zwrócić mu uwagę, że że terenie placówki jest zakaz noszenia tego typu symboli i urządzania takich demonstracji. To nie spodobało się starszemu o rok innemu uczniowi. Bez żadnych zahamowań uderzył on lekko głową 61-letniego nauczyciela. Ten w odwecie uderzył go w twarz z otwartej dłoni, co rozsierdziło nastolatka, który z całą siłą kopnął pedagoga, przewracając go. Doszło do bijatyki na boisku, której przyglądali się inni uczniowie.

Tak wygląda oficjalna wersja zdarzenia, przedstawiana przez tamtejsze media. W sieci pojawiło się nagranie pokazujące jedynie fragmenty tegoż zdarzenia, mające zarazem potwierdzić wersję uczniów, jakoby to nauczyciel był agresorem, a nie ofiarą.

Jak poinformowano, po bójce do szkoły wezwana została policja. Zarówno nastolatek, jak i nauczyciel mają odpowiedzieć za napaść. - Nauczycielom nie wolno stosować przemocy wobec uczniów - podkreśliła dyrekcja placówki w oficjalnym oświadczeniu. Dodano w nim, że obydwaj uczniowie zostali zawieszeni w prawach ucznia do końca tygodnia, natomiast wobec nauczyciela wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne.

