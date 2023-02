Skandal w Turcji! Setki aresztowanych osób. Są winne kataklizmu?

Bunt przeciwko Putinowi w jego tajnym bunkrze?! "Przyszli do niego w nocy, spełnił ich żądania"

Masowe aresztowania w Turcji po trzęsieniu ziemi. Prawo budowlane obowiązywało tylko na papierze. Ofiar byłoby mniej, gdyby nie ludzkie zaniedbania

Trzęsienie ziemi w Turcji i w Syrii było jednym z największych takich kataklizmów w dziejach tych krajów. Liczbę ofiar kataklizmu z początku lutego 2023 roku szacuje się na około 50 tysięcy, przy czym ponad 44 tysiące zginęło w Turcji. Na zdjęciach i filmach z miejsca dotkniętych tą tragedią często widzimy, jak jeden wysoki blok składa się niczym domek z kart, podczas gdy sąsiednie budynki pozostają nietknięte. Jak to możliwe? Oczywiście wszystko zależy od tego, jak zbudowano dany dom. Jedne spełniały normy odporności na trzęsienia ziemi, inne wręcz przeciwnie, chociaż w Turcji, gdzie trzęsienia ziemi nie są niczym niespodziewanym i niespotykanym, budynki powinny takie normy spełniać. A wniosek z tego jest taki, że gdyby nie ludzkie błędy i zaniedbania, ofiar zapewne byłoby znacznie mniej. Efekty? W Turcji nie kończy się fala aresztowań związanych z trzęsieniem ziemi. Ministerstwo sprawiedliwości Turcji poinformowało 25 lutego, że toczone są już dochodzenia przeciwko 612 projektantom i wykonawcom budynków, które zawaliły się w wyniku trzęsienia ziemi. W przypadku 184 spośród tych osób zastosowano areszt. Tureckie władze spieszą się, bo w kraju słychać coraz śmielej głosy oburzenia na władze, które latami omijały prawo budowlane, co w chwili kryzysu doprowadziło do tragedii.

Kataklizm w Turcji i w Syrii. Pierwszy wstrząs miał siłę 7,8 stopnia w skali Richtera

Kiedy pierwszy raz zatrzęsła się ziemia, nie spodziewający się niczego złego ludzie spali w swoich domach. W południowo wschodniej Turcji i północnej Syrii była godzina 4:17, w Polsce 2:17 w nocy z 5 na 6 lutego. Nagle wszystko zaczęło się trząść, budynki pękały i zamieniały się w gruzy. Większość ofiar zginęła we śnie. Pierwszy wstrząs miał siłę 7,8 stopnia w skali Richtera - był większy niż ten, który wywołał podziemny test jądrowy przeprowadzony przez USA na wyspie Amchitka, bo test ten spowodował trzęsienie ziemi o sile 7 stopni. Epicentrum znajdowało się na głębokości 18 kilometrów, w odległości około 30 kilometrów od tureckiego miasta Gaziantep liczącego milion mieszkańców. Potem były jeszcze dwa nieco słabsze trzęsienia oraz wiele wstrząsów wtórnych.

Turkish authorities arrest contractors connected to buildings flattened by earthquake Authorities in Turkey have issued arrest warrants to more than 100 people with ties to... https://t.co/jhpoqESMvq pic.twitter.com/neGJt6pnPr— Marvelous Design (@DesignMarvels) February 18, 2023

