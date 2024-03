Słoń zaatakował samochód pełen turystów! Szokujące wideo

Turyści podjechali za blisko słonia podczas safari. Podniósł ich pojazd jak zabawkę i rzucił nim o ziemię! Straszne filmy w sieci

Safari to jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w Afryce. Turyści są obwożeni samochodami po terenach, gdzie żyją egzotyczne zwierzęta i mogą na własne oczy zobaczyć słonie, żyrafy czy zebry. Od czasu do czasu takie zwiedzanie źle się kończy, bo któryś ze zwierzaków traci cierpliwość do ludzi lub samochód wywołuje w nim niespodziewane instynkty. Tym razem słoń zaatakował samochód pełen turystów podczas safari w Republice Południowej Afryki. W sieci pojawiły się dwa filmy pokazujące dramatyczne chwile. Do zdarzenia doszło w Parku Narodowym Pilanesberg w Prowincji Północno-Zachodniej. Grupa kilkunastu-dwudziestu osób była wieziona ciężarówką z odkrytymi bokami. Najwyraźniej podjechali zbyt blisko stojącego w zaroślach potężnego słonia.

Słoń dwa razy zaatakował i odszedł. Czy ktoś jest poszkodowany?

Na filmach widać, jak samiec podchodzi do auta, a potem podnosi je kłami od jednej strony, przy czym tylne koła nadal są na ziemi. Jeden film nakręcono z zewnątrz pojazdu, a drugi ze środka. Na obu słychać, jak przerażeni ludzie z kierowcą na czele krzyczą i modlą się o ratunek i widać, że słoń podnosi samochód i rzuca dwukrotnie jego przodem o ziemię. Potem w końcu odchodzi, a kierowca cofa pojazd. Jak to się skończyło? Według ABC News na szczęście nikt nie zginął ani nie został ranny, ale cała sytuacja jest nauczką, by nie podchodzić do dzikich zwierząt zbyt blisko, bo nawet gdy wydają się spokojne, mogą zaatakować, jeśli poczują się zagrożone. Dotyczy to nie tylko słoni w Afryce, ale i na przykład dzików w Polsce.

Seems like at the entrance of Mankwe Dam hide in Pilanesberg.Personally love the place to bits, however Mankwe game trackers with their smaller trucks are known to pull elephant's reaction.Result I have been chased more than in Tembe.@EdwardthembaSapic.twitter.com/hQov0OvKvn— Herr Heinz (@HeinzWakanda) March 19, 2024

