Słynne bliźniaczki nie żyją. "Zmarły razem w swoim domu tańcząc i śpiewając"

Zasłynęły między innymi występami z Frankiem Sinatrą, a szczyt ich sławy przypadł na lata 50. ubiegłego wieku. To wtedy bliźniaczki Kessler podbiły cały świat. 89-letnie siostry zmarły w poniedziałek, 17 listopada. Alice i Ellen Kessler "śpiewające i tańczące zmarły razem w swoim domu w Grünwald, niedaleko Monachium" - podaje "Daily Mail", powołując się na anonimowe źródła.

Znał je cały świat. Pochodzące z Niemiec bliźniaczki Kessler - Alice i Ellen - zyskały sławę w latach 50. ubiegłego wieku jako rozrywkowy duet partnerujący między innymi Frankowi Sinatrze i Fredowi Astaire'owi. Występowały też w programach typu talk-show - zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Media obiegła właśnie wiadomość, że siostry zmarły wspólnie 17 listopada, w wieku 89 lat. Zrobiły to "na własnych zasadach".

Nie żyją słynne siostry. Tańczyły u Franka Sinatry

"Urodzone w 1936 roku, były absolutnym symbolem europejskiej rozrywki, w tym muzyki, tańca i telewizji. We Włoszech stały się celebrytkami znanymi jako »nogi narodu«, ikonami elegancji i scenicznej prezencji od lat pięćdziesiątych. Bliźniaczki Kessler były wyjątkową parą artystek, zdolną pozostawić niezatarty ślad w zbiorowej wyobraźni" - pożegnało siostry Radio Monte Carlo. 

Słynne bliźniaczki odeszły tak, jak żyły - tańcząc i śpiewając

Bliźniaczki Kessler zmarły po tym, jak zdecydowały się zakończyć swoje wspólne życie. Niemiecki "Bild" podaje, że w poniedziałek gwiazdy poddały się wspólnie eutanazji. "Siostry śpiewające i tańczące zmarły razem w swoim domu w Grünwald, niedaleko Monachium. Nie chciały już żyć i postanowiły umrzeć wspólnie" - podało źródło. 

W 2024 roku bliźniaczki w wywiadzie dla "Bild" ujawniły, że chcą, aby po ich śmierci ich prochy umieszczono w urnie, razem ze szczątkami ich matki Elsy i psa Yello. "W poniedziałek lokalne władze potwierdziły, że Ellen i Alice zmarły razem w swoim domu, który składał się z sąsiednich budynków oddzielonych ścianą działową" - czytamy. 

