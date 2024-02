Snajperka przewiduje, jak zginie Putin. Ostrzega Polaków!

Sławna ukraińska snajperka ostrzega Polaków. "Jeśli Putinowi uda się podbić Ukrainę, jego kolejnymi ofiarami będą Mołdawia, Polska, kraje bałtyckie i Finlandia"

Olena Biłozerska (44 l.) kilkanaście lat temu była dziennikarką z Kijowa, ale kiedy w 2014 roku Putin najechał i zaanektował Krym, postanowiła spróbować swoich sił w armii. Okazało się, że sprawdza się tam doskonale jako snajperka. Po wybuchu pełnowymiarowej wojny na Ukrainie wróciła do armii jako czynny żołnierz i obecnie jako "najbardziej śmiercionośna ukraińska snajperka" służy w ukraińskiej Jednostce Specjalnej Artan. Kobieta udzieliła niedawno wywiadu dla brytyjskiego "The Sun". Poruszyła w nim dwa ciekawe tematy. Po pierwsze, ujawniła, jak według niej umrze Putin, a po drugie, mówiła o Polsce i rosyjskim zagrożeniu. Co powiedziała o śmierci Putina?

"Kiedy rosyjska elita zorientuje się, że rządy Putina stają się dla nich nieopłacalne, zostanie on otruty lub w inny sposób zabity"

Władimir Putin "nie dożyje postawienia przed międzynarodowym trybunałem" - uważa Olena Biłozerska. Według niej Putin zostanie zabity przez własnych ludzi. "Kiedy rosyjska elita zorientuje się, że rządy Putina stają się dla nich nieopłacalne, zostanie on otruty lub w inny sposób zabity przez swoich ludzi. Oczywiście zabiłabym go, gdybym mogła, ale to dla mnie nierealne" - dodaje snajperka. A co powiedziała o Polsce? Ostrzegła nas przed zakusami Putina. "Jeśli Putinowi uda się podbić Ukrainę, jego kolejnymi ofiarami będą Mołdawia, Polska, kraje bałtyckie i Finlandia. Putin już groził Finlandii z powodu jej przystąpienia do NATO" - stwierdziła żołnierka. Miała też do powiedzenia coś dość optymistycznego. Choć uważa, że następca Putina "nie będzie przyjacielem Ukrainy", to zostanie zmuszony do kapitulacji. "Będzie jednak musiał szukać pokoju z krajami zachodnimi, aby odbudować rozdartą wojną Rosję i dlatego pójdzie na pewne ustępstwa" - uważa snajperka.

