Strzały na sali sądowej! Syn próbował zabić mordercę swojego ojca

Na sali sądowej syn ofiary zabójstwa wyciągnął broń i próbował zabić oskarżonego. Kule latały w powietrzu!

Strzały w sądzie, syn ofiary próbował zabić oskarżonego o zabójstwo! Te sceny rozegrały się w Brazylii. Przed sądem w w Sao Jose do Belmonte trwał proces Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura. Mężczyzna był oskarżony o to, że zastrzelił Francisco Alvesa na terenie jego posiadłości. Jak zeznał, tego dnia chodził w ciemnościach po wsi, szukając osła, który mu gdzieś uciekł. Tym sposobem znalazł się na terenie swojej przyszłej ofiary. Natknął się na Alvesa i spytał, czy nie widział nigdzie osła, na co ten miał odpowiedzieć: "Wynoś się z mojego terenu, ty mały, brudny złodzieju". Właściciel farmy chwycił kij, a de Moura wyciągnął broń. Gdy Alves nadal zbliżał się do niego, oddał strzały, śmiertelnie raniąc mężczyznę. Na sali sądowej syn Francisco Alvesa postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość. Doszło do dramatycznego ataku w sądzie!

27-latek oddał sześć strzałów, a Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura uciekał między ławkami, członkowie ławy przysięgłych wybiegli z sali

Jak widać na nagraniu z monitoringu, które trafiło do mediów społecznościowych, w pewnym momencie 27-letni Cristiano Alves Terto zerwał się z ławki i zaczął biec w stronę oskarżonego. Oddał sześć strzałów, a Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura uciekał między ławkami, członkowie ławy przysięgłych wybiegli z sali. W pewnym momencie syn zabitego farmera dorwał oskarżonego i uderzył go kolbą pistoletu. Dopiero wtedy został obezwładniony. Oskarżony przeżył i już wypisano go ze szpitala, szukającego zemsty syna aresztowano.

Sonda Miałeś/aś kiedyś sprawę w sądzie? Tak Nie

NEW: Son opens fire on his father's alleged murderer in Brazilian court, fires six shots before pistol-whipping the man.27-year-old Cristiano Alves Terto was seen standing up from the rear of the courtroom before taking matters into his own hands.Terto's father had been… pic.twitter.com/jSbAxxEuFy— Collin Rugg (@CollinRugg) April 4, 2024

Wielki quiz wiedzy ogólnej. Sprawdź, czy zdałbyś egzamin ośmioklasisty! Pytanie 1 z 15 Która z wymienionych powyżej liczb jest liczbą pierwszą? 4 13 84 Dalej